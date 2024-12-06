«А ще душив її»: після виходу «Чорної пантери» в Мережі згадали дивний кліп з Пугачовою, Галкіним та кіркоровим

В кінці листопада російський співак філіп кіркоров випустив новий кліп під назвою «Чорна пантера».



Ролик витримано у типовому «кіркорівському» стилі, при цьому він розповідає історію про чоловіка, якого покинула кохана, і який після цього чого не може дати собі раду.

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Втім, один з епізодів кліпу особливо здивував публіку: у ньому філіп піднімає догори руки, сидячи на розкішній софі перед його портретом з Аллою Борисівною.

Кадр з кліпу

Глядачі стали запитувати один одного про те, чим викликане «повернення» Примадонни у кліп філіпа — адже він навіть не привітав її з днем народження!

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У філіпа знайшлися «захисники», які стали говорити, що насправді він дуже любить АБ, що співачка — кохання всього його життя, і що це дуже сильна та справжня пристрасть. А також про те, що «філі» потрібно дати «другий шанс» і т.д.

Втім, ці аргументи були розбиті ще одним користувачем, який заявив, що кіркоров нікого не кохає крім самого себе, і що всі «признання» — це просто спосіб визвати до себе жаль. У якості «доказів» глядач привів ще один кліп, який було знято, вочевидь, перед розлучення Алли Борисівни та філіпа. В ролику багато що говорить про те, що все йде до розставання, і герой кіркорова навіть «душить» свою дружину.

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Звичайно, ніякого «убивства» не відбулося, але забутий справив враження на учасників обговорення. Але висновок було зроблено один: ніяких почуттів кіркоров до Пугачової не має, і дійсно, всі його дії — намагання зіграти на емоціях.

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Нагадаємо, раніше кіркоров розповідав, як став рогоносцем і втратив «кохання всього життя».

Фото скрін відео з YouTube

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