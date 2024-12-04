Ніяк не може забути: філіп кіркоров показав Аллу Пугачову у новому кліпі «Чорна пантера»

Схоже, співак філіп кіркоров, який розповідав про те, що президент США Дональд Трамп любить Аллу Пугачову, просто хотів зайвий раз згадати ім'я своєї колишньої дружини, з якою прожив у шлюбі 11 років, і яку ніяк не може забути.

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На такі думки наводять дії філіпа: в передостанній день листопада він випустив кліп «Чорна пантера», який розповідає історію про чоловіка, якого покинула кохана, і який після цього чого не може дати собі раду.

А на одному з кадрів ролика видно, як виконавець хіта «Колір настрою синій» піднімає догори руки, сидячи на розкішній софі перед його портретом з Аллою Борисівною. Чи таким чином Кіркоров вирішив висловити свою повагу екс-коханій, чи, як припустила публіка, виконати умови якогось контракту.

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Але якщо згадати шлюб філіпа і Алли, то навряд чи варто цьому дивуватись: відносини не були зразковими, але, певно, залишили слід у житті артистів.

Навіть після розставання Примадонні та «поп-королю» якийсь час вдавалося зберігати теплі стосунки. Кіркоров був кимось на зразок друга сім'ї Алли Борисівни.

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Крім того, філіп Бедросович неодноразово говорив у тому, що Пугачова справді до сьогодні залишається однією з головних жінок у житті. Навіть ім'я своїй доньці Аллі Вікторії він дав на честь колишньої дружини.

«Складається враження, що ім'я Філі, як і раніше, належить Пугачовій. Інакше я навіть не знаю, як пояснити те, що він через стільки років скрізь її пхає», «Я починаю думати, що вони не сварилися і досі підтримують стосунки», «Умови контракту ніхто не скасовував. Зрештою, саме АБ зробила з нього зірку», — міркують користувачі Мережі у коментарях.

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Алла Пугачова справді багато в чому дала старт великій кар'єрі кіркорова. Він розповідав, що саме співачка свого часу наполягла на тому, щоб він «зачитав» пісню «Зайка моя», а не заспівав її. Трек насправді став хітом.

«Я вважаю себе першим репером у країні, бо заспівав пісню „Зайка моя“. Пам'ятаю, тоді з Пугачовою багато сперечався, казав: „Треба прочитати та заспівати“. А у відповідь чув: „Треба проговорити“. Ми тоді навіть посварилися на студії. Хто б знав, як я терпіти цю пісню не можу, але народ просить. 30 років їй уже наступного року виповнюється», — розповідав артист.

Нагадаємо, раніше кіркоров розповів, як став рогоносцем і втратив «любов всього життя».

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