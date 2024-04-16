Софія Ротару звернулася до Алли Пугачової у день її 75-річчя, а Філіп Кіркоров вперше проігнорував ексдружину

Легендарна співачка Софія Ротару звернулася до колеги по сцені Алли Пугачової, яка вчора відзначала 75 рік народження.

Софія Михайлівна опублікувала в особистому блозі чорно-біле фото Алли Борисівни, супроводжуючи його червоним серцем.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, що цей жест — більш ніж символічний. За часів СРСР співачкам приписували «протистояння», яке нібито розпочалося п'ятдесят років тому, коли у 1973-му Ротару здобула перший приз конкурсу «Золотий Орфей», а Пугачова через два роки по тому — гран-прі пісенного конкурсу у польському Сопоті.

Потім режисер Олександр Стефанович зняв у фільмі «Душа» не Аллу, з якою розлучився у 1981 році, а Софію Ротару.

РЕКЛАМА

Пізніше Пугачова не бажала включати Ротару до своїх «Різдвяних зустрічей».



Втім, на концерті на честь 60-річчя Примадонни зірки естради дали зрозуміти, що помирилися — вони навіть виконали хіт «Нас не наздоженеш» гурту «Тату».

Але після цього Софія Михайлівна не спілкувалася з колегою. Лише вчора, у день її 75-річчя, вона зробила виняток.

РЕКЛАМА

А Христина Орбакайте у день ювілею зіркової матусі оприлюднила відео, змонтоване з їхніх спільних виступів у різні роки. Дружина Михайла Земцова супроводжувала ролик своїм треком «Алла співатиме», який випустила минулого року.

Привітав Пугачову у соцмережі й Ігор Ніколаєв, який написав для неї кілька шлягерів.

РЕКЛАМА

Чоловік Примадонни Максим Галкін опублікував фото співачки з вітанням.

А ось колишній чоловік Філіп Кіркоров уперше проігнорував день народження ексдружини, яку начебто сильно кохає і зараз.

Нагадаємо, у росЗМІ обговорюють майбутній приїзд Примадонни до росії: адже її не визнали іноагентом, тому нічого не заважає відвідати батьківщину.

501

Читайте нас у Facebook