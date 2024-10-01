Нарешті змогла вдягнути сукню «по фігурі»: Селена Гомес вийшла на червону доріжку після схуднення

Свого часу співачка Селена Гомес зізнавалася, що у неї два великих бажання: значно схуднути, щоб носити одяг «по фігурі» й вийти заміж та народити дитину. І якщо з одним бажанням поки що не складається, то у справі зі схудненням, здається, Селена наближається до перемоги.

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Так, днями 32-річна співачка з'явилася на червоній дорожці Нью-Йоркського кінофестивалю — там, де свій фільм представила Анджеліна Джолі.

Гомес, своєю чергою, презентувала мюзикл «Емілія Перес».

При цьому, на думку шанувальників, і в фільмі, і на червоній доріжці співачка виглядала просто чудово: вона помітно схудла і нарешті, змогла вдягнути сукню по фігурі.

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Як відомо, стан Селени залежить від багатьох факторів, в тому числі і від прийому препаратів проти вовчака: від них вона швидко набирає вагу.

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Але також багато хто критикує співачку за те, що вона порушує дієту та рекомендації лікарів. Зокрема, в день відкриття фестивалю Селена побувала на концерті Сабріни Карпентер, де була, на думку шанувальників, не зовсім тверезою.

Втім, в цьому, вважають фанати, вина лежить на бойфрендові Селени Бенні Бланко, який навмисне споює дівчину та підсовує їй ласі шматочки, адже боїться втратити наречену-мільярдерку.

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Фото: https://www.instagram.com/p/C_9yTKCxoDs/?img_index=1

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