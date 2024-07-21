Починається на «О» і закінчується на «земпік»: Христину Агілеру розкритикували за надмірну худорлявість через прийом препарату

43-річна Крістіна Агілера за кілька місяців змогла змінитись до невпізнання — вона скинула майже 20 кілограмів, хоча до цього безуспішно намагалася схуднути кілька років. Це викликало підозру в тому, що зірка почала використовувати препарат «Оземпік».

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Результат дивовижного схуднення

Сама співачка все заперечує і стверджує, що їй допомогли обмеження у харчуванні та регулярні заняття спортом. Щоб довести це, вона виклала кілька фотографій в інстаграм: на знімках співачка постала в нарядах, що максимально обтягують фігуру, при цьому на відео вона активно займається спортом та танцями.

Втім, багато хто з читачів почали сумніватися в тому, що вона змогла досягти результату завдяки спорту, і єхидно запитували, а чи не справа в її «дієті», назва якої починається на «о» і закінчується на «земпік».

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Вперше про те, що Агілера захопилася ін'єкціями «Оземпіка», почали говорити після її виступу в Мехіко. На сцену вона вийшла в облягаючому напівпрозорому боді та хутряній куртці, яку вона потім зняла, показавши фігуру.

Останнім часом багато зірок демонструють стрімке схуднення, але не кожен визнається в тому, що зроблено це за допомогою фармакології: багатьох критикують за прийом препаратів не за прямим призначенням заради побічних ефектів. Наприклад, довгий час Опра Вінфрі розповідала про те, як упорядкувала фігуру за допомогою здорового способу життя, а потім зізналася, що приймала «Оземпік».

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Спочатку цей препарат був розроблений для лікування діабету, але одним із побічних ефектів стало сильне зниження апетиту і, як наслідок, різке зниження ваги. Це призвело до того, що багато хто почав використовувати препарат саме задля цього ефекту. Варто зазначити, що «Оземпік» має й інші побічні ефекти — діарея, нудота, запори. До речі, прийомом препарату нещодавно намагався виправдатися зірковий журналіст Дерек Бласберг, якого напад діареї застав у гостях у Гвінет Пелтроу: сильно постраждали простирадла зірки. Щоправда, не всі повірили в те, що причиною конфузу став «Оземпік»: є думка, що виною всьому частування Гвінет Пелтроу, яка дуже любить гостру їжу.

Відзначимо, що попри всі побічні ефекти дехто із зірок, як наприклад, Хлоя Кардаш'ян, співають «Оземпіку» дифірамби.



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