Ракам потрібно більше оптимізму та віри в себе, а Рибам — не давати порожніх обіцянок: гороскоп на суботу, 7 грудня

Якщо у деяких знаків зодіака є шанси збільшити свої статки ще до кінця поточного року, то їм варто дослухатись до астрологів, які радять бути обережними не тільки щодо своїх бажань, а й до побажань на адресу інших людей. Оскільки неправильно сформульоване бажання може зіпсувати настрій на довгий час.

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А що чекає на знаки зодіака у суботу, 7 листопада, розповідає гороскоп, опублікований на сайті ТСН.



Овен

Овнам краще не відмовляти оточенню в допомозі, не бути байдужими до тих, кому потрібна підтримка та сильне плече. Вищі сили обов'язково винагородять вас за здатність співчувати.



Телець

Тельці повинні обережно ставитись до своїх бажань, щоб не створити зайвих проблем. Варто не бажати нікому зла, адже закон бумеранга ніхто не скасовував. Краще працювати над собою, щоб побороти роздратування та поганий настрій.

Близнюки

Добрі справи та слова підтримки принесуть солідні моральні дивіденди. Все що ви зробите доброго комусь, обов'язково повернеться до вас за першої ж нагоди.

Рак

Ракам потрібно трохи більше оптимізму й віри в себе. Всі проєкти й плани будуть вам під силу. Не треба хвилюватись, тільки віра в досягнення мети й праця допоможуть вам подолати всі перепони.

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Лев

День слушний для нових знайомств та спілкування. Але варто поводитись так, щоб нові знайомі відчули приязнь до вас. Можливо, серед тих, з ким вам доведеться зустрітись, будуть люди, від яких залежатиме ваше професійне й особисте майбутнє.

Діва

Для Дів краще провести день серед людей, щоб не тільки приємно поспілкуватись, а й завдяки своєму красномовству переконати у своїй правоті незговірливого опонента, з яким ви вже довгий час не можете знайти спільну мову.

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Терези

Терезам частину дня краще відпочити. Але перед тим впоратися з важливими справами. Якщо ви заплануєте роботу по господарству на першу половину дня, то впораєтесь з усім легко та скоро.

Скорпіон

Скорпіонам варто звернути увагу на свій емоційний стан. По-перше, терпляче ставитись до оточення, передусім, рідних та близьких. Не звертати увагу на невеликі негаразди в родини, адже спільними зусиллями їх вдасться подолати.

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Стрілець

День потрібно настроїти на позитив. Це допоможе вирішити проблеми й принесе гарний настрій. Відомо, що чим більше людина думає про гарне, тим більше його виявляється навкруги.

Козоріг

Козорогам доведеться вирішувати фінансові питання. Але великі гроші варто спрямувати на велику мету. Тоді здійсниться ваша давня мрія.

Водолій

Водоліям варто бути стриманими й не вестись на провокації, навіть якщо буде задіто ваше самолюбство. Краще удати, що нічого не відбувається, чим бути втягнутим у скандали та неприємні перемовини.

Риби

Рибам слід бути обережними в словах та вчинках. Не варто робити пусті обіцянки або подавати надію людині. Також потрібно прораховувати наперед все що ви пообіцяли, адже якщо це не виконати, негатив забезпечений.

А про те, що обіцяє грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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