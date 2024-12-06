Левам — «Сонце», Терезам — «Справедливість», а Козорогам — «Сила»: Таро-прогноз на 7 грудня
Прихильники індійського бога Ганеші вважають, що наступний, 2025 рік стане для деяких людей роком золотих монет, а для інших — часом жорсткої економії.
І певні риси цього глобального задуму почнуть проявлятись вже найближчим часом, стверджують автори Таро-прогнозу на завтра.
Овен — «Колесо Фортуни»
Овнам завтра доведеться приймати важливі рішення. Можуть виникнуть несподівані справи або події, які різко змінять плани.
Телець — «Імператор»
Тельці можуть завтра зміцнити свої позиції в кар'єрі та особистому житті. Потрібно все брати під свій контроль та бути впевненим у собі.
Близнюки — «Закохані»
Для Близнюків завтра — день вибору. Доведеться прийняти рішення, яке може вплинути на стосунки або кар'єру. Потрібно довіряти своїй інтуїції.
Рак — «Місяць»
Ракам варто задуматись про можливу неясність у деяких питаннях. Не треба робити поспішні висновки. Слід прислухайтеся до свого серця.
Лев — «Сонце»
Для Левів гарний день, що несе перемогу у справах та гармонію в стосунках. Присвятіть час собі, насолоджуйтесь життям та ділиться радістю з оточенням.
Діва — «Відлюдник»
Дівам потрібно побути на самоті, подумати про свої цілі та пріоритети. Можливо, відсторонитись від тих, хто сіє негатив. Це час для внутрішнього зростання і переоцінки цінностей.
Терези — «Справедливість»
Терезам час ухвалювати важливі рішення. Але потрібно не забувати про логіку та справедливість. Об'єктивні та чесні рішення підвищать ваш авторитет.
Скорпіон — «Вежа»
Для Скорпіонів завтрашній день може стати часом змін. Потрібно відпустити старе, щоб звільнити місце для нового. Варто сприймати це як обєктивну реальність.
Стрілець — «Зірка»
День принесе надію та натхнення. Можна планувати майбутнє. Перспектива виглядає райдужною.
Козоріг — «Сила»
У Козорогів насичений день. Але завдяки припливу внутрішньої енергії, ви здатні впоратися з будь-якими викликами. Тільки потрібно терпіння й впевненість у своїх діях.
Водолій — «Маг»
Водолії, завтра зможуть реалізувати свої ідеї. У всіх справах ви досягнете успіху.
Риби — «Світ»
Для Риб завтра гарний день, коли можна сказати, що справи вдало завершені. Варто насолодитися цим часом, подякуйте собі за виконану роботу й зверніть увагу на внутрішній стан.
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