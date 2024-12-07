Вітряно, мокро та слизько: погода у вихідні розжене українців по домівках

Як і прогнозували синоптики, нинішні вихідні, 7 та 8 грудня, не будуть морозними. Натомість на українців очікує вітряна погода - з рвучким та сильним вітром південно-східного напрямку.

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За прогнозами сноптикині Наталії Діденко, температура вдень буде вище нуля — у більшості областей України очікується +1+5 градусів, на півдні +4+9, в Криму +9+15 градусів.

У суботу та неділю на більшій території України переважатиме волога погода — йтимуть дощі та мокрий сніг. А увечорі та ранками на дорогах буде ожеледиця.

«У Києві в суботу очікується переважно дощ, вдень до +3 градусів, сильний південно-східний вітер.

У неділю у столиці вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, вдень припинення опадів, сильний південно-східний вітер, вдень +3 градуси», — прогнозує Діденко.

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А метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що погоду в Україні визначатиме південно-західна периферія антициклону, а також теплий фронт з півдня. За його прогнозами, найближчими днями очікується суттєве підвищення температури повітря по всій Україні з максимальними показниками у південній частині країни та Криму, а також дощі з мокрим снігом, тумани та хмарне небо.

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Субота, 7 грудня.

У західних областях вночі у Карпатах та на Закарпатті, вдень у більшості областей регіону пройдуть опади у вигляді мокрого снігу із переходом у дощ. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С. У північних регіонах очікуються помірні, подекуди значні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С. У центральних областях — хмарна погода із проясненнями. Вночі пройде мокрий сніг із дощем, вдень переважно невеликий дощ та мряка. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +1…+6 °С. У південній частині країни пройдуть дощі, лише у Херсонській, Запорізькій областях та у Криму істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С. У східних регіонах вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень −2…+3 °С.

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Фото Укргідрометцентру

Неділя, 8 грудня:

У західній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощ, у Карпатах та на Прикарпатті з мокрим снігом. Подекуди туман, ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С. У північних областях вночі та вранці пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах −1…+4 °С. У центральних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +1…+6 °С. У південній частині країни очікується погода без істотних опадів, лише на Одещині, а вдень також місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +5…+10 °С, у внутрішніх районах Криму +12…+14 °С. У східній частині опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, в денні години −2…+3 °С.

Фото Укргідрометцентру

Раніше синоптики прогнозували, що в цьому грудні буде тепліше, ніж у 2023 році, і що середньодобова температура очікується на рівні нуля — з денними «плюсами» та нічними «мінусами.

Фото Pixabay

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