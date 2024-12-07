Водію на замітку: за яких несправностей в автомобілі допускається його використання

Увімкнені протитуманні фари стануть у нагоді не лише водіям, яким доводиться вирушати в дорогу за складних погодних умов, але й у тому випадку, якщо в транспортному засобі перестане працювати фара. Правда, лише одна — адже правила дорожнього руху суворо забороняють рух ТЗ з множинною несправністю фар.

ВІДЕО ДНЯ

Про це та інші випадки, в яких автовласникам заборонено користуватися автівкою пише avtosota.com, називаючи проблеми з гальмівною системою і склоочисниками під час складних погодних умов, відмову кермового управління тощо.

Втім, є поломки, які дозволяють водієві продовжити рух.

Так, можна рухатися далі, якщо в машіни щось трапилося з гальмом стоянки або вакуумним підсилювачем. Правда, лише в тому виопадку, якщо основна гальмівна система працює. В такому випадку треба їхати обережно, періодично перевіряючи рівень гальмівної рідини.

РЕКЛАМА

Якщо під час снігопаду чи дощу зламався склоочисник, що очищує скло перед водієм, можна замінити його «пасажирським» та продовжувати рух.

Також можна не припиняти рух, якщо вийшов з ладу пісилювач керма. Втім, варто брати до уваги, що у випадку з гідравлічною системою доведеться прикладати значні зусилля.

РЕКЛАМА

Раніше досвідчені автомобілісти попереджали про недоцільність активування задньої передачі чи режиму «паркінг» в автівці при відмові гальм. Ліпше в такому випадку використовувати гальма стоянки.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook