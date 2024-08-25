Головне — не панікувати: що не можна робити водію, якщо у автомобіля раптом відмовили гальма

Використання гальм стоянки, шо безпосередньо гальмує колеса автомобіля, затискаючи гальмівні колодки, можна використовувати не лише під час зупинки автівки на ухилі, але у крайньому випадку й тоді, коли у ТЗ відмовили гальма.

ВІДЕО ДНЯ

А ось чого не потрібно робити в подібних ситуаціях, так це панікувати чи активувати задню передачу або режим «паркінг», пише профільне видання «Твоя машина».

Для того, аби зупинити або сповільнити рух автомобіля, варто звернути увагу на роботу двоконтурної гальмівної системи. Якщо відмовляє один контур, можна активувати інший. Зробити це можна шляхом сильного і різкого натискання на педаль гальма. Також може спробувати гальмування двигуном, шляхом поступово зниження передачі. На машинах з «механіковю» це зробити простіше, а на авто з «автоматом» слід спершу перейти в ручний режим.

Читайте також: Як часто міняти гальмівну рідину в автомобілі та чому це потрібно робити: поради експертів

РЕКЛАМА

У крайньому разі, якщо інші методи не працюють, експерти рекомендують використовувати стоянкове гальмо або контактне гальмування. «Ручник» варто активувати лише на невеликій швидкості, щоб не допустити перекидання авто.

Контактне гальмування також потрібно використовувати з обережністю, обираючи не надто жорсткі перешкоди на кшталт заметів, пластикових сміттєвих контейнерів, копиць сіна або бочок із водою.

РЕКЛАМА

Раніше автоексперти пояснювали, що агресивний стиль водіння з динамічними стартами і гальмуваннями призводить до збільшення споживання транспортним засобом палива.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook