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Події

По-сусідськи: мешканець Львівщини під час сварки відрізав гостю голову кухонним ножем

16:32 7 грудня 2024
Вбивство

На Львівщині, де раніше стався скандал в інтернаті, поліцейські затримали зловмисника, причетного до жорстокого вбивства знайомого. Про це повідомила поліція області.

«Під час конфлікту затриманий кухонним ножем відділив голову сусіда від тіла, спричинивши йому смертельні травми. За скоєне зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років», — йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася на вулиці Бандери в Новому Роздолі.

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«Як встановили правоохоронці, між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого 44-річний власник помешкання за допомогою кухонного ножа відділив голову 33-річного гостя від тіла, що призвело до його смерті. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває», — повідомили правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на Харківщині поліцейські викрили зловмисника, який позбавив життя свого старенького сусіда та розчленував його.

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Ілюстративне фото

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