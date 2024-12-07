По-сусідськи: мешканець Львівщини під час сварки відрізав гостю голову кухонним ножем

На Львівщині, де раніше стався скандал в інтернаті, поліцейські затримали зловмисника, причетного до жорстокого вбивства знайомого. Про це повідомила поліція області.

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«Під час конфлікту затриманий кухонним ножем відділив голову сусіда від тіла, спричинивши йому смертельні травми. За скоєне зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років», — йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася на вулиці Бандери в Новому Роздолі.

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«Як встановили правоохоронці, між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого 44-річний власник помешкання за допомогою кухонного ножа відділив голову 33-річного гостя від тіла, що призвело до його смерті. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває», — повідомили правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на Харківщині поліцейські викрили зловмисника, який позбавив життя свого старенького сусіда та розчленував його.

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Ілюстративне фото

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