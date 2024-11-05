Скандал в інтернаті на Львівщині: викладачці, яка побила вихованку з інвалідністю, винесли вирок (відео)

На Львівщині, де раніше керівництво одного з навчально-реабілітаційних центрів звинувачували у цькуванні «неслухняних» вихованців та сексуальному насильстві, винесли вирок у справі педагогині, яка накинулася підопічну — дівчинку з інвалідністю.

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Як повідомляє видання zaxid.net, проти виховательки порушили кримінальне провадження за ч.1 ст. 126 ККУ (побої та мордування), жінка свою провину визнала. Справу розглянули у спрощеному режимі, призначивши обвинуваченій покарання у вигляді 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов’язаних із вихованням та навчанням дітей протягом року.

Нагадаємо, що ці події відносяться до осені минулого року, коли у мережу потрапило відео знущань над дитиною. На відео зафіксовано, що жінка кілька б'є вихованку указкою по голові та плечах, штовхає її на диван та ще кілька разів б'є кулаком.

«Журналісти оприлюднили відео, на якому видно, як одна особа б'є дитину, а інша обзиває її. Як попереднього вдалося з’ясувати, ці дві особи є виховательками навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Того самого центру, щодо якого зараз йде слідство. І побиття відбувається в одному з класів центру», — так тоді відреагував на відео заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін та додав, що дві жінки, які зафіксовані на відео, є серед підписантів колективного звернення на підтримку директора, у відношенні якого велася перевірка.

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Нагадаємо, що раніше на Рівненщині правоохоронці відкривали кримінальне провадження за фактом побиття учня лицею, на якого накинувся вчитель фізкультури. 35-річний чоловік двічі вдарив ногою 14-річного підлітка.

Фото Pixabay

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