Відрізав голову сусідові-старому і хотів «почати нове життя» в росії: на Харківщині розкрили страшний злочин (фото)

На Харківщині, де нещодавно жінка зарізала колишнього чоловіка, поліцейські викрили зловмисника, який позбавив життя свого старенького сусіда та розчленував його.

Як повідомляють в ГУНП в Харківській області, днями до поліції Харкова звернулася жінка, яка повідомила, що знайшла у квартирі батька тіло людини без голови та рук. Останній раз 80-річний чоловік виходив з нею на зв’язок кілька днів тому і більше ніяк про себе не нагадував. Так що донька вирішила навідатися до нього…



Фото поліції

Поліцейські під час поквартирного опитування з’ясували, що батько заявниці напередодні події спілкувався з жителем району з сусіднього будинку — 84-річним чоловіком, який не з’являвся вдома вже два дні. Розтин тіла показав, що вбитим є саме цей громадянин. А батько заявниці, він же власник квартири, де сталося вбивство, відключив мобільні телефони і зник у невідомому напрямку.

Зрештою чоловіка виявили на автобусній зупинці, що на вулиці Академіка Павлова при виїзді з Харкова.

Фото поліції

«Під час опитування чоловік пояснив слідчим, що вдень 19 січня зустрів по дорозі потерпілого, якого запросив до себе в гості. З новим знайомим вони вживали спиртні напої. Застілля затягнулося до вечора, в цей час між чоловіками виникла сварка. Гість розлютив хазяїна квартири і той вдарив його кілька разів сокирою в обличчя, після чого спокійно пішов спати. Вранці наступного дня зловмисник побачив, що накоїв, та вирішив позбавитися тіла. Щоб приховати сліди злочину, розчленував і наступного дня вивіз частини тіла на тачці за межі Харкова та закопав їх на території садової ділянки», — з'ясували в поліції.

Це садове товариство знаходилося на території, яка раніше була окупована росіянами.

Фото поліції

Після злочину пенсіонер мав намір виїхати на територію іншої області, а потім покинути межі України, однак був затриманий працівниками карного розшуку.

Частини тіла вбитого правоохоронці виявили саме там, де вказав затриманий. Йому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства, санкція відповідної статті — до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що на Харківщині тривалий термін — 15 років ув'язнення — отримав чоловік, який до смерті забив дружину. Жінка була на 7-му місяці вагітності.

Фото поліції

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