«Жертва» Берінчика яскраво нокаутував співвітчизника у бою-реванші за титул чемпіона світу (відео)

У ніч на неділю, 8 грудня, на арені Footprint Center у Фініксі (США) відбувся вечір боксу промоутерської компанії Top Rank, у головній події якого чемпіон світу у трьох категоріях, володар титулу WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) мексиканець Емануель Наваррете (39 перемог, 32 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), який сенсаційно програв чемпіонський бій у легкій вазі українцю Денису Берінчику, переміг нокаутом у бою-реванші ексчемпіона у двох категоріях, свого співвітчизника Оскара Вальдеса (32 перемоги, 24 з них — нокаутом, 3 поразки).

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По ходу поєдинку 29-річний Наваррете двічі — в 1-му та 4-му раундах — відправляв 33-річного Вальдеса в нокдаун, у 5-му вибив з рота суперника капу, а в 6-й трихвилинці потужним ударом в печінку завершив справу нокаутом, захистивши пояс чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. За іронією долі, саме Вальдес у 2023-му увійшов до шістки найкращих нокаутерів року.

Згідно зі статистикою Compubox, із 380 ударів Наваррете точними виявилися 105, у той час, як Вальдес влучив у ціль 78 разів після 232 спроб.

Нагадаємо, що перший поєдинок Емануеля та Оскара пройшов у серпні минулого року і завершився перемогою Наваррете за очками одноголосним рішенням суддів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Оскар Вальдес нокаутував австралійця Ліама Уілсона в бою за пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO.



Фото X Top Rank Boxing

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