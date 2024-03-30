У ніч на суботу, 30 березня, на Desert Diamond Arena у Глендейлі (США) у головній події вечора боксу ексчемпіон світу мексиканець Оскар Вальдес (32 перемоги, 24 з них — нокаутом, 2 поразки), який свого часу увійшов до шістки найкращих нокаутерів року, і колишній претендент на титул Ліам Вілсон (13 перемог, 7 з них — нокаутом, 3 поразки) з Австралії провели крутий бій за пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

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28-річний Вілсон, у якого вже у другому раунді був розбитий ніс, гідно провів поєдинок, намагався вимотати суперника пресингом. Але в 7-й трихвилинці 33-річний Вальдес приголомшив суперника і серією ударів «добив» австралійця. За 12 секунд до закінчення раунду рефері зафіксував 24-у в профікар'єрі дострокову перемогу мексиканця.

До речі, Вальдес боксував із глибоким розсіченням. Але йому не звикати: 2018-го він взагалі виграв бій зі… зламаною щелепою.

Нагадаємо, що мексиканець зазнав у своїй кар'єрі лише двох поразок. 2022-го він програв Шакуру Стівенсону, а 2023-го — Емануелю Наваррете, який 18 травня битиметься за вакантний пояс з українцем Денисом Беринчиком.

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Вальдес повернувся і мріє про бій із Василем Ломаченком. «Це поєдинок моєї мрії», — заявив мексиканець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер побив суперника зі США за одну хвилину бою.

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Фото Top Rank

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