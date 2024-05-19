Слідом за Ломаченком та Усиком: Беринчик сенсаційно став чемпіоном світу (відео)

У ніч, на неділю, 19 травня, український призер Олімпійських ігор 36-річний Денис Беринчик (19 перемог, 9 з них — нокаутом) слідом за Олександром Усиком, який яскраво переміг в Ер-Ріяді Тайсона Ф'юрі, провів бій за пояс чемпіона світу та сенсаційно завоював титул.

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У рамках шоу від Top Rank у Сан-Дієго (США) українець бився з володарем чемпіонських поясів у трьох вагових категоріях 29-річним мексиканцем Емануелем Наваррете (38 перемог, 31 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия) за вакантний титул за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг).

Беринчик вийшов на ринг із шаблею під козацький марш. Вболівальники стали свідками конкурентного 12-раундового бою, і в результаті судді (схоже, на подив навіть самого українця) віддали перемогу Денису Беринчику роздільним рішенням (115:113, 112:116, 116:112).

Згідно зі статистикою Compubox, суперники завдали майже однакової кількості точних ударів (128:127 на користь Наваррете). При цьому Берінчик «перестріляв» опонента джебами (43:30), а мексиканець завдав більше точних силових (98:84).

Василь Ломаченко, Олександр Усик і ось тепер Денис Беринчик! Троє українців стали у травні чемпіонами світу з боксу.

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До речі, відповідаючи на запитання про можливий бій з Ломаченком, Берінчик після перемоги був небагатослівним: «Може, з Шакуром, Кейшоном, Мураталою — мені п***й».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денис Берінчик переміг шведа Ентоні Ігіта.

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Фото X Top Rank Boxing

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