«Зупинити це божевілля»: Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп, який у Парижі зустрівся з президентом України, закликав до негайного припинення вогню в Україні, аби «зупинити це божевілля».

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Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, президент Зеленський та Україна нібито готові до укладання угоди для припинення війни.

Україна вже «безглуздо втратила 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних осіб».

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Трамп назвав цифру 600 тисяч російських військових, які загинули або були поранені в Україні — у війні, яка ніколи не повинна була початись.

Політик також зазначив, що зараз росія та Іран перебувають в ослабленому стані. Зокрема, росія через погану економіку та війну в Україні.

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«Має бути негайне припинення вогню, і повинні розпочатися переговори. Занадто багато життів так без потреби витрачено, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це продовжиться, це може перетворитися на щось набагато більше, і набагато гірше», — зазначив президент США.

«Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!» — додав Трамп.

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Новообраний президент США також згадав Сирію та втечу Башара Асада, якого раніше підтримував путін, а потім кинув через війну в Україні.

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