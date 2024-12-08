Зеленський зустрівся у Парижі з Трампом та Макроном: про що йшлося на перемовинах

В суботу, 7 грудня, у Парижі відбулося офіційне відкриття Собору Паризької Богоматері, який реконструювали після пожежі 2019 року. На відкриття зібралося близько 50 лідерів держав та урядів.

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У Парижі президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Окремо Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за його незмінну рішучість та Емманюелю Макрону за організацію цієї зустрічі.

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Президент зазначив, що під час зустрічі говорили про те, як підтримати українців, про політичну ситуацію у світі та встановлення справедливого миру.

«Ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важливо — і це наша позиція, — щоб мир був справедливий для всіх нас і щоб не було можливості у росії, у путіна або ще в якихось агресорів колись повернутися. І це найголовніше — справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України», — підсумував президент України.

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За даними речника очільника держави Сергія Нікіфорова, зустріч тривала 35 хвилин, після чого лідери відправились на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Зазначимо, що перша зустріч Зеленського з Трампом цього року відбулась перед американськими виборами — наприкінці вересня. Тоді український президент завітав до Нью-Йорка, щоб презентувати тоді ще кандидату в президенти США український План перемоги.

Вдруге Зеленський і Трамп контактували після перемоги останнього на президентських виборах у листопаді. Тоді Зеленський і Трамп провели телефонну розмову та домовились підтримувати тісний діалог та «розвивати співпрацю» між країнами.

Нагадаємо, що зараз союзники України змістили акцент з пошуку перемоги на спроби надати президенту Володимиру Зеленському найкращу позицію для протидії російському просуванню або переговорів про можливе припинення вогню.

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