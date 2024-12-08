В Україну йде аномальне тепло, але зима ще дасть себе знати: якої погоди чекати у найближчі тижні

Погода в Україні під впливом південно-західної периферії антициклону, а також теплого фронта з півдня залишається нестабільною, і, згідно останніх висновків метеорологів, такою вона буде по всій країні упродовж тижня.

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Як пише синоптик Ігор Кибальчич, у понеділок, 9 грудня, пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу (у Карпатах та на Прикарпатті — сильний мокрий сніг з дощем, а у високогірній частині Карпат — хуртовини). Температура повітря вночі становитиме від -1С до +4С, вдень — до +7С (у південній частині та у Криму — до +13С).

Прот до середини тижня істотно похолодішає — у середу в більшості областей України пройдуть помірні опади переважно з мокрим снігом. Також можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між -1С і.+4С, вдень — між +2 та.+7С; у південній частині та у Криму протягом доби ще буде +7−12С.

У п'ятницю, 13 грудня, ще очікується мінлива хмарність, але на дорогах подекуди з'явиться ожеледиця, яка в неділю, 15 грудня, охопить вже всю країну. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Також імовірне налипання мокрого снігу. Вітер південний, із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1−6С, на півдні та у Криму +5−10С.

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Також про стрімке похолодання розповіла і синоптикиня Наталка Діденко, яка також пожартувала про нинішнє короткочасне потепління.

«Волога вітряна тепла погода нагадує нам весну, яка не обов'язково буває з першого березня, а й часом посеред хмарної зими», — написала вона в соцмережі.

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Раніше стало відомо, що перший місяць цьогорічної зими має бути теплішим, ніж тогорічної, і середньодобова температура коливатиметься поблизу позначки у 0 градусів.

Фото infocity.kharkiv.ua/

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