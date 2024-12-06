Попри юний вік, пішов на фронт добровольцем: на Луганщині загинув 18-річний воїн з Черкащини

Квіти, «живий коридор» на узбіччях вулиць, українські прапори, невимовний жаль - так у Монастирищі проводжали в останню путь воїна Володимира Поміркованого.

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Він загинув навесні 2024 року під час виконання бойового завдання, не доживши до 19-річчя лічені тижні, повідомляє громада.

За словами земляків, майбутній воїн народився в багатодітній сім’ї. У 2022 році поступив на навчання до Жашківського аграрно-технічного професійного ліцею, де здобув професію зварювальника.

«Володимир був старанним, працелюбним, уважним. Гарно вчився, мав авторитет серед товаришів, у житті керувався загальнолюдськими моральними критеріями у відношенні як до власних вчинків, так і до інших. З повагою ставився до старших людей. Був активним учасником різних шкільних та районних заходів».

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Коли над рідною Україною нависла страшна небезпека, Володимир, незважаючи на зовсім юний вік, пішов добровольцем до Збройних сил України. Служив у штурмовому підрозділі командиром бойової машини.

«За час проходження служби зарекомендував себе як високопрофесійний військовослужбовець. Мав високий рівень фахової підготовки. Обов’язки за посадою виконував вміло у відповідності з професійними навичками».

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Свій останній бій Володимир прийняв 13 травня 2024 року на Луганщині, й відтоді зв'язок із хлопцем обірвався.

«Його телефон мовчав… Місяці віри та сподівання на краще, але дива не сталося. Не дочекалися рідні Володимира на своєму порозі…»

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Поховали героя на кладовищі у рідній Зюбрисі під триразовий збройний салют та Державний Гімн України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Донеччині бійця з позивним «Дядя Слава».

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