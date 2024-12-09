41.29 / 41.82 43.66 / 44.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Виконує свої функції: військовий експерт про роль Курської операції

19:45 9 грудня 2024
Курська область

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук вважає, що рф планує витіснити українських військових з території Курської області до 20 січня — дня інавгурації Дональда Трампа. Окупанти прагнуть показати, що в них для цього є сили та засоби.

«В них були дати і 1 жовтня, і 1 листопада. Потім — початок грудня. Тепер російська пропаганда намагається це прив’язати до дня інавгурації Трампа. Таким чином росія намагається продемонструвати, що в неї є сили. Так само російські окупанти діють і щодо Херсонського напрямку. Сили рф, які сьогодні зосереджені в Курській області, могли опинитися на будь-якому напрямку, зокрема Придніпровському, Запорізькому, Курахівському, Покровському, на території нашої країни».

За словами експерта, Курський фронт на сьогодні виконує свої функції для України.

«Так, є втрати і в нас. Втрати особового складу, бойової техніки. Але вони не співмірні з тими, які несуть росіяни на Курському фронті. Як би комусь цього не хотілося, немає провалу фронту. Ситуація місцями критична, вона динамічна, але вдається стримувати ворога. Що таке обвал фронту? Треба подивитися на Сирію».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктор Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Україні подорожчали макарони та крупи, фото Хвиля

Скоро перестануть бути найбільш доступними продуктами: супермаркети підвищили ціни на макарони та крупи

Фінансовий гороскоп на грудень, фото Pixabay

У Раків та Дів ймовірні несподівані витрати, а Близнюки та Леви зможуть збільшити дохід: фінансовий гороскоп на тиждень 9−15 грудня

Новорічна намазка-сюрприз

Новорічна намазка-сюрприз: ваші гості нізащо не вгадають усі інгредієнти

принц Гаррі

Не просто тупий, а й черствий: принца Гаррі безжально розкритикували

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту