Виконує свої функції: військовий експерт про роль Курської операції

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук вважає, що рф планує витіснити українських військових з території Курської області до 20 січня — дня інавгурації Дональда Трампа. Окупанти прагнуть показати, що в них для цього є сили та засоби.

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«В них були дати і 1 жовтня, і 1 листопада. Потім — початок грудня. Тепер російська пропаганда намагається це прив’язати до дня інавгурації Трампа. Таким чином росія намагається продемонструвати, що в неї є сили. Так само російські окупанти діють і щодо Херсонського напрямку. Сили рф, які сьогодні зосереджені в Курській області, могли опинитися на будь-якому напрямку, зокрема Придніпровському, Запорізькому, Курахівському, Покровському, на території нашої країни».

За словами експерта, Курський фронт на сьогодні виконує свої функції для України.

«Так, є втрати і в нас. Втрати особового складу, бойової техніки. Але вони не співмірні з тими, які несуть росіяни на Курському фронті. Як би комусь цього не хотілося, немає провалу фронту. Ситуація місцями критична, вона динамічна, але вдається стримувати ворога. Що таке обвал фронту? Треба подивитися на Сирію».

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктор Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

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