Вони вирішать, виграють росіяни чи програють у війні: прогноз експерта з ISW щодо ситуації в Україні

росія здобуває перемоги в ключових точках уздовж лінії фронту на сході та південному сході України, одночасно тероризуючи з повітря українські міста. Крім того, москва перекинула до Курська майже 50 000 військовослужбовців, до яких додалися нещодавно прибулі північнокорейські війська, пише edition.cnn.com.

ВІДЕО ДНЯ

«Росіяни зараз володіють ініціативою по обидва боки (лінії фронту), вони успішно використовують тактичні переваги та зміцнюють їх, — сказав Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW) в інтерв'ю CNN. — Перевага росії на полі бою унеможливлює підготовку України до можливого контрнаступу. Росіяни діють, і вони змушують українців відповідати. Це не дуже добре, тому що ви програєте війни, постійно перебуваючи в обороні. Вас просто заганяють у кут, і вам доводиться вибирати зі „шведського столу“ поганих варіантів».

Особливо важка ситуація склалася навколо Куп'янська, місто знову ризикує потрапити під контроль росії після того, як його звільнили українці у вересні 2022 року після більш ніж шести місяців російської окупації, йдеться у статті. Захоплення Куп'янська значно полегшило б для росії просування вглиб Харківської області. Це своєю чергою створить додатковий тиск на Харків. Водночас Україна намагається стримати просування російських військ далі на південь, біля міста Курахового, яке вже кілька місяців перебуває в оточенні з трьох боків. Раніше Зеленський назвав ситуацію навколо Курахового «найскладнішою ділянкою» фронту.

Але хоча росія, схоже, готова захопити місто найближчими днями або тижнями, Баррос сказав, що це не може бути стратегічно значущою втратою для Києва, оскільки це не матиме значного впливу на його здатність захищати ширший регіон. Курахове розташоване приблизно за 40 кілометрів на південь від Покровська, ключового логістичного вузла, який вже багато місяців перебуває під прицілом росії. Джордж Баррос зазначив, що ситуація в Покровську є лише одним із прикладів того, що росія не змогла досягти своїх власних, публічно заявлених цілей.

РЕКЛАМА

«Вони працювали над тим, щоб спробувати захопити Покровськ цієї осені, але вони відмовилися від цієї оперативної мети й фактично почали атакувати в іншому напрямку, — сказав він. — Це не просто невдача росіян. Це насправді частина дуже стійкої української оборони».

Згідно з оцінкою візуальних свідчень з поля бою, проведеною Інститутом світової політики, москва втратила в районі Покровська близько п'яти дивізій механізованої техніки, що становить багато сотень танків і бронетранспортерів, лише за минулий рік.

РЕКЛАМА

«Втратити п'ять дивізій танків та інших бронетранспортерів протягом року, щоб просунутися лише на 40 кілометрів, ви можете порівняти це з усіма іншими великими механізованими наступальними операціями XXI століття і навіть з великими битвами Другої світової війни — це дійсно жахливі показники», — сказав Баррос.

Стратегія російського президента путіна, як і раніше, полягає в тому, щоб повільно знищувати Україну, перевершуючи її за чисельністю й витратами, а також виснажуючи її західних союзників. Але багато хто з аналітиків вважає, що путін має обмежене вікно можливостей для досягнення цієї мети, враховуючи приголомшливі втрати, яких зазнає росія, щоб досягти навіть найменшого прогресу.

РЕКЛАМА

Навантаження, яке війна чинить на російську економіку, очевидно, зростає. За останні два роки росія значно збільшила свої військові витрати, і зараз її економіка демонструє ознаки перегрівання: інфляція зростає, а компанії стикаються з нестачею робочої сили.

«Економіка, нестача чоловіків в росії та втрата купи транспортних засобів, які потрібні росіянам для ведення війни в їхньому нинішньому стилі, — це стратегічні ресурси, які створять серйозні проблеми для кремля, якщо такі темпи збережуться протягом наступного року, — сказав Баррос. - Якщо міжнародна західна коаліція, включно зі Сполученими Штатами, продовжить підтримувати українців протягом наступних, можливо, 12−16, 18 місяців, з'являться можливості дійсно порушити спосіб, у який росіяни фінансують цю війну. Вони можуть вирішити, чи виграють росіяни, чи програють».

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про підготовку рф до української десантної операції в Криму.

45

Читайте нас у Facebook