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Україна

Як Павлік Морозов: на окупованих територіях вороги вимагають від школярів доносити

19:45 10 грудня 2024
донос

У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни встановили скриньки для анонімних доносів. Таким чином вони просять дітей повідомляти окупаційну владу про однокласників чи навіть батьків, які не є лояльними до росії.

«Відбувається це під гаслами „боротьба з екстремізмом“. Під час лекцій представники репресивних органів агітують дітей доносити», — повідомляє Центр інформаційного спротиву.

Відомо, що директори та завучі повинні передавати співробітникам фсб всі листи.

«Але освітні заклади й без доносів формують списки нелояльних дітей».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що білоруські військові тренують дітей, депортованих з України.

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