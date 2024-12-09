Як Павлік Морозов: на окупованих територіях вороги вимагають від школярів доносити

У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни встановили скриньки для анонімних доносів. Таким чином вони просять дітей повідомляти окупаційну владу про однокласників чи навіть батьків, які не є лояльними до росії.

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«Відбувається це під гаслами „боротьба з екстремізмом“. Під час лекцій представники репресивних органів агітують дітей доносити», — повідомляє Центр інформаційного спротиву.

Відомо, що директори та завучі повинні передавати співробітникам фсб всі листи.

«Але освітні заклади й без доносів формують списки нелояльних дітей».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що білоруські військові тренують дітей, депортованих з України.

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