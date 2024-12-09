Наразі — лише грошима: з 2025 року в Україні зміниться формат «Пакету малюка»

Чотири роки тому в Україні започаткували програму для новонароджених дітей — батькам видавали «Пакунок малюка» з речами, необхідними дитині у перші місяці життя. Згодом цю допомогу частково «монетизували» — за бажанням можна було отримати або речі, або кошти (у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років).

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А наразі Кабмін виніс на обговорення проєкт постанови «Деякі питання призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Як пише «Соціальний портал», планується, що з наступного року допомога надаватиметься батькам новонароджених виключно в грошовому вигляді.

Гроші переказуватимуть на рахунок, який потрібно буде відкрити або в «ПриватБанку», або в іншій фінансовій інституції, яка долучиться до програми з монетизації. Це має бути не звичайний поточний рахунок, а рахунок зі спеціальним режимом використання.

Нагадаємо, що раніше уряд повідомляв про програму «Тепла зима», яка включає виплату по 6,5 тисячі гривень на кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей переселенців.

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Фото Pixabay

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