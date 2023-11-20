В Україні зросте частина соціальних виплат: хто може на них розраховувати

Згідно з ухваленим на 2024 рік держбюджетом, у майбутньому році підвищиться прожитковий мінімум для різних категорій громадян. Його зростання вплине на розмір багатьох соціальних виплат для українців.

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Зокрема, передбачається збільшення прожиткового мінімуму для дітей, пише видання «На пенсії».

Так, для дітей молодших за 6 років — з 2 272 до 2563 грн, від 6 до 18 років — з 2 833 до 3196 грн.

Це вплине на розмір державної соціальної допомоги, який залежить від цього показника.

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У разі народження або усиновлення дитини виплачується допомога в розмірі 41 280 грн, на цю суму не впливає кількість дітей у сім’ї.

У цьому випадку виплачується одноразова частина допомоги в сумі 10 320 грн, інша частина надходить батькам протягом 36 місяців по 860 гривень на місяць.

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Ця допомога не зміниться наступного року, оскільки сума визначається законом і не прив’язана до прожиткового мінімуму.



Для кожного новонародженого українця одноразово надається одноразова натуральна допомога у вигляді «пакунка малюка» або виплачується його вартість. Сума цієї допомоги визначається як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. 2024 року вона становитиме 7689 грн.

Українські жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на допомогу по вагітності та пологах.

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До їх числа входять:

- військовослужбовці — 100% грошового забезпечення;

- звільнені з роботи при ліквідації організації — 100% середньомісячного доходу;

- зареєстровані як безробітні — 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю;

- студентки, аспірантки та докторантки — 100% місячної стипендії;

- непрацюючі жінки та зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності — 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Матері-одиначки мають право отримувати допомогу в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідно до віку та щомісячним середнім доходом члена сім’ї за попередні шість місяців.

Такі виплати зараз можуть бути не більше:

- для дітей віком до 6 років — 2 272 грн;

- для дітей від 6 до 18 років — 2 833 грн .

Для дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місцезнаходження невідоме, надається тимчасова допомога. Її розмір визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. При цьому вона має бути не меншою за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Такі виплати зараз можуть бути не більше:

- для дітей віком до 6 років — 2 272 грн;

- для дітей від 6 до 18 років — 2 833 грн.

Допомога передбачена для кожного українця, який має статус ВПО та його дані внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Для дітей розмір такої допомоги становить 3 тисячі грн.

Нагадаємо, в Україні підвищуються вимоги до страхового стажу, який є пріоритетним у призначенні пенсії. Більш детально про це матеріалі «ФАКТІВ».

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