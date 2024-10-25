Чи можуть затягнути з оформленням житлової субсидії: у ПФУ розповіли, від чого це залежить

В Україні триває кампанія, яка закликає оформити житлову субсидію на оплату комунальних послуг тих, хто не має коштів — на виплати припадає понад 15% сукупного доходу домогосподарства. Щоправда, при цьому оформлення може затягтися, проте не з вини претендента на отримання субсидії.

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Як пояснили в Пенсійному фонді України, житлові субсидії призначаються з урахуванням інформації, отриманої від організацій, що надають послуги: виконавців комунальних послуг, управителів багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків/житлово-будівельних кооперативів.

Відомості про розмір внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, про суму простроченої понад три місяці заборгованості з оплати витрат на управління багатоквартирним будинком надаються управителями, об'єднаннями на запит органів Пенсійного фонду України.

Крім того, інформація про зміни: ціни на послугу, розмір внесків/платежів, форми управління багатоквартирним будинком надається управителями, об'єднаннями до органів фонду протягом 5 календарних днів з дати прийняття відповідних рішень (із зазначенням підстав таких змін та поданням документів, що їх підтверджують).

Таким чином, якщо інформація на запит надійде не в строк, оформлення субсидії може затягнутися.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що субсидія за комунальні послуги у жовтні буде «урізаною», оскільки опалювальний сезон цього місяця офіційно розпочинається лише з 15 жовтня.

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