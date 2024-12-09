Де і коли дивитись онлайн «Реал Сосьєдад» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, київське «Динамо», яке програло чеській «Вікторії» (1:2), проведе на «Реала Арені» у Сан-Себастьяні поєдинок 6-го туру Ліги Європи проти іспанського «Реал Сосьєдада».

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Минулих вихідних підопічні 53-річного Іманола Альгвасіла та Олександра Шовковського провели чергові зустрічі у своїх національних лігах. «Динамо» в домашньому матчі УПЛ розгромило «Олександрію» — 3:0 і зміцнило лідерство. Своєю чергою, команда із Сан-Себастьяна у гостьовому поєдинку чемпіонату Іспанії розбила «Леганес» — 3:0 (Мендес, 14, Барренечеа, 78, Оярсабаль, 90+2) і посідає у турнірній таблиці шосте місце.

Відеоогляд матчу «Леганес» — «Реал Сосьєдад» — 0:3

Раніше суперники жодного разу не перетиналися один з одним у єврокубках, хоча динамівці провели проти інших іспанських клубів аж 33 гри (5 перемог, 10 нічиїх, 18 перемог, різниця м'ячів — 33:55). Щоправда, останній успіх киян датований далеким уже 1999 роком, коли команда Валерія Лобановського обіграла вдома у чвертьфіналі Ліги чемпіонів «Реал» (2:0). А в гостях «біло-сині» не виграють у іспанців ще довше — аж 26 років (4:0 на «Камп Ноу» з «Барселоною» 1998-го).

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У майбутній зустрічі букмекери бачать явним фаворитом басків. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу підопічних Іманола Альгвасіла приймає з коефіцієнтом 1,25, на нічию — 5,80, на виграш лідера УПЛ — 12,00.

У прямій трансляції поєдинок «Реал Сосьєдад» — «Динамо» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга Європи. 6-й тур

12 грудня (четвер)

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«Реал Сосьєдад» — «Динамо» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після п'яти турів команда Олександра Шовковського з нулем у графі очки посідає в турнірній таблиці останнє, 36-е, місце, а «Реал Сосьєдад» після нічиєї з «Ніццою» (1:1), поразок від «Андерлехта» (1:2) та «Вікторії» (1:2), а також перемог над «Маккабі» з Тель-Авіва (2:1) і"Аяксом" (2:0) із 7 пунктами йде 16-м.

У поєдинках Ліги Європи, що залишилися, «Динамо» зіграє: 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський розмазав футболістів «Динамо» після фіаско в Лізі Європи.

Фото ФК «Динамо»

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