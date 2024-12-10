В Україні скасують щорічну індексацію пенсій: що буде замість неї

Після того, як Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт пенсійної реформи на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), в суспільстві продовжується його обговорення, до якого долучаються експерти, ЗМІ та зацікавлені громадяни.

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Свій аналіз на сайті провела і «Економічна правда», при цьому видання визначає кілька важливих моментів реформи.

Зокрема, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової. Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після спати податків.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати. Її розрахунок стане простішим завдяки запровадженню бальної системи.

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Ціну пенсійного бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій. Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Щомісяця, за офіційного працевлаштування, людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.

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Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати 35 років трудового стажу (у разі виходу на пенсію у 60 років) або принаймні 15 років стажу (для виходу на пенсію у 65 років).

Також журналісти приводять приблизний розрахунок пенсії з урахуванням мінімальної зарплати 8000 гривень і підвищення військового збору до 5% з 1 грудня. В результаті після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 гривень. Тож, така базова пенсія зараз становила б 1 848 гривень.

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Очікується, що після проведення реформи розміри виплат тим людям, які вже вийшли на заслужений відпочинок, перерахують за новими правилами, тобто з урахуванням зароблених ними у минулому балів. Також до їхньої страхової виплати додадуть базову пенсію. Інші доплати — за певний статус особи або особливі умови праці — виведуть із пенсійної системи та перекладуть на державний бюджет.

Попередньо у міністерстві прогнозують, що після реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% українських пенсіонерів. Якщо перерахована за новими правилами пенсія виявиться меншою, ніж раніше, то її розмір зменшувати не будуть.

Згідно з планами уряду, зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть чинності з 1 липня 2025 року.

Зазначимо, що планів підвищувати пенсійний вік діючий Уряд не має, побоюючись, що люди шукатимуть способів вийти на пенсію як пільговики.

Фото Pixabay



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