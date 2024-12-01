Підвищення пенсійного віку в Україні: стали відомі плани уряду

В Україні поки що не планують підвищувати пенсійний вік. На цьому наголосила заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак в інтерв'ю Центру економічної стратегії.

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За її словами, підвищення пенсійного віку зараз є передчасним, оскільки воно не буде оптимальним. Для підвищення пенсійного віку потрібно спочатку створити рівні умови для всіх громадян.

Марчак зазначила, що згідно з пенсійним законодавством, кожен четвертий українець має право на достроковий вихід на пенсію, буде несправедливим підвищувати пенсійний вік для тих, у кого він і так порівняно високий.

Вона вважає, що підвищення пенсійного віку зараз лише призведе до того, що люди шукатимуть способів вийти на пенсію як пільговики.

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Як писали «ФАКТИ», експерт із питань пенсійного права Сергій Коробкін розповів про реформу, яка може «погіршити життя пенсіонерам».

Фото: Pixabay

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