Забудовники прогнозують у 2025-му році зростання вартості житла: на скільки зросте ціна

Ринок нерухомості України, який очікував рішень Дональда Трампа після його перемоги, поки так і не дочекався ясності з припиненням військових дій. Проте його учасники вважають, що ціна на квартири в новобудовах зросте в середньому на 15−25%, а ось покупців «первинки» буде в кращому разі 20% від тих, хто здатний купити квартиру.

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Такий прогноз дала «ФАКТАМ» Маріанна Бігунець, директор з продажу будівельної компанії Gazda. Низький рівень попиту може значно посилити конкуренцію на первинному ринку, особливо у відносно безпечних регіонах, таких як Закарпаття, Львівщина, Буковина, Київщина. Девелопери можуть запропонувати покупцям більш лояльні умови придбання, а за низкою параметрів більш якісне житло, ніж конкуренти.

- За нашими оцінками, 2025 року на кожного реального покупця житла в безпечних регіонах припадатиме в середньому 2 квартири, що зводяться. А конкуренція вимагатиме від девелоперів ухвалення низки важливих рішень, пов'язаних зі способами придбання житла: наприклад, удосконалюватимуться/поліпшуватимуться програми розстрочки: наприклад, потенційне зниження початкового внеску з 30−50% до 10−20%, розширення терміну погашення розстрочки з 3 до 5 років, — зазначила Маріанна Бегунець.

Але, незважаючи на це, ціни на «первинку» зростатимуть, на що вплинуть такі чинники, як:

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розмір інфляції — згідно з прогнозами, у 2025 році інфляція може скласти 10% - це вплине на подорожчання будівельних матеріалів і будівельно-монтажних робіт; ситуація на грошовому ринку — очікується, що середньозважений курс американського долара, до якого зазвичай прив'язані ціни на первинному ринку, може скласти 45 грн. Тобто, порівняно з поточним роком курс долара може зрости в середньому на 10%; зміни в оподаткуванні — йдеться про збільшення військового збору з 1,5% до 5% (крім військовослужбовців та осіб, прирівняних до них); рівень попиту — у 2025 році цілком можлива диференціація цін за кількома критеріями: безпечне розташування (регіон будівництва); якість споруджуваного ЖК; стан зведення (+динаміка будівництва); різноманітність механізмів придбання житла (іпотека, розстрочка).

Нагадаємо, що при купівлі житла слід пам'ятати про низку важливих нюансів, про які розповідали «ФАКТИ».

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