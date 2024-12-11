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Гроші

Без варіантів: у Раді розповіли, чи залишиться військовий збір для українців після закінчення війни

12:01 11 грудня 2024
Гетманців розповів, коли скасують високу ставку військового збору. Фото Pixabay

З 1 грудня в Україні набув чинності закон про підвищення податків. Це, зокрема, торкнулося й військового збору, який збільшився з 1,5% до 5%. За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна не могла відмовитися від підвищення податків.

Наступний рік, на який вже ухвалено бюджет, країна має пройти «спокійно» за рахунок збільшення податків та внутрішніх запозичень, хоч і не відомо, що відбуватиметься у 2025 році. Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE.

Коментуючи зміну розміру військового збору, Гетманцев зазначив, що це зроблено лише на час військового стану, та додав: «Якщо він завершиться, то не треба буде ухвалювати додаткові рішення — автоматично „злітають“ ці 3,5 відсотки, на які збір був збільшений. Це — один із двох податків, які можуть швидко зібрати гроші для армії».

Від сплати військового збору держава за 11 місяців отримала більше 40 мільярдів гривень. І це лише за ставкою у 1,5 відсотки. «На місяць ми десь матимемо порядку 9 мільярдів гривень надходжень від цього збору з урахуванням підвищення», — додав Гетманцев.

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Нагадаємо, що ставку військового збору не підвищували військовослужбовцям — вона залишиться на рівні 1,5 відсотки.

Фото Pixabay

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