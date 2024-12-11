Без варіантів: у Раді розповіли, чи залишиться військовий збір для українців після закінчення війни

З 1 грудня в Україні набув чинності закон про підвищення податків. Це, зокрема, торкнулося й військового збору, який збільшився з 1,5% до 5%. За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна не могла відмовитися від підвищення податків.

ВІДЕО ДНЯ

Наступний рік, на який вже ухвалено бюджет, країна має пройти «спокійно» за рахунок збільшення податків та внутрішніх запозичень, хоч і не відомо, що відбуватиметься у 2025 році. Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE.

Коментуючи зміну розміру військового збору, Гетманцев зазначив, що це зроблено лише на час військового стану, та додав: «Якщо він завершиться, то не треба буде ухвалювати додаткові рішення — автоматично „злітають“ ці 3,5 відсотки, на які збір був збільшений. Це — один із двох податків, які можуть швидко зібрати гроші для армії».

Від сплати військового збору держава за 11 місяців отримала більше 40 мільярдів гривень. І це лише за ставкою у 1,5 відсотки. «На місяць ми десь матимемо порядку 9 мільярдів гривень надходжень від цього збору з урахуванням підвищення», — додав Гетманцев.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ставку військового збору не підвищували військовослужбовцям — вона залишиться на рівні 1,5 відсотки.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook