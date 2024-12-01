Бронювання по-новому, підвищення податків та «тисяча Зеленського»: що зміниться для українців з 1 грудня

У грудні на багатьох українців чекають зміни та нововведення. Насамперед вони стосуватимуться підвищення податків, оновлення правил бронювання для бізнесу. Також має розпочатися виплата «Вовиної тисячі».

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Так, 1 грудня набуде чинності закон про підвищення податків. Зокрема, зросте розмір військового збору з 1,5% до 5%. Виняток — військовослужбовці. Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи військовий збір запроваджується у розмірі 10% від мінімальної зарплати (нині це 800 грн). Для ФОПів третьої групи військовий збір запроваджують у розмірі 1% від доходів.

Також з 1 грудня мають розпочатися виплати «тисячі Зеленського». Витратити кошти можна буде на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, на донати, купівлю залізничних квитків тощо.

Також з 1 грудня будуть оновлені правила бронювання для бізнесу. Тепер щоб отримати статус «критично важливого» підприємство має відповідати умовам: відсутність податкових боргів; середня зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн (або 2,5 мінімальних зарплат); зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство — також не менше 20 тис. грн.

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Компанія «Укрзалізниця» також приготувала певні зміни для пасажирів. З 15 грудня запускається прямий щоденний поїзд Київ — Будапешт (Угорщина) та потяг Київ — Чоп — Братислава (Словаччина) з пересадкою.

До Дня святого Миколая, який відзначають 6 грудня, опікуни та піклувальники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразово отримають додаткову 1 тисячу гривень.

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Також уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 грн. Допомогу зможуть отримати діти з малозабезпечених сімей. Ці кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Крім того, у грудні 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн. У грудні також розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від ВПП ООН.

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Як писали «ФАКТИ», на початку грудня може стабілізуватись курс долара.

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