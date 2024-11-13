Грошей побільшає, а податки зростуть ще сильніше: що чекає ФОП у 2025-му році

У той час, як вчителям обіцяють підвищення заробітної плати з січня 2025 року, для українських ФОП-ів прийдешній рік може стати часом зростання їхніх витрат. Утім, знайдеться місце і для однієї хорошої новини.

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Так, ще влітку 2024 року Кабмін затвердив Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, одним із пунктів якої стало підвищення ліміту доходів для ФОП-ів. На практиці це означає, що тепер підприємець може отримувати дещо більший дохід, ніж раніше, без обов'язкового переходу в іншу групу єдиного податку зі збільшенням ставки оподаткування.

Зокрема, тепер ліміт доходів для ФОП складе:

1 група: 167 мінімальних зарплат (мінімальний розмір оплати праці на 2025 рік — 8000 гривень) — 1 млн 336 тис грн;

2 група: 834 мінімальних зарплати — 6 млн 672 тис грн;

3 група: 1167 мінімальних зарплати — 9 млн 336 тис грн.

Однак все-таки неприємних сюрпризів для ФОП-ів у 2025-му році може виявитися значно більше. І один із них — скасування пільги зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). За словами народної депутатки України, членкині комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, закон про держбюджет передбачає позбавлення права добровільності сплати ЄСВ, що позбавляє ФОП страхового стажу під час призначення пенсії.

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Але куди серйознішим може виявитися зростання податків і того самого єдиного соціального внеску, запропоноване в уже ухваленому ВР, але поки так і не підписаному законі про зростання податків № 11416-д. У разі остаточного ухвалення документа ФОП 1-ї групи єдиного податку почнуть платити на 40% більше податків, ніж тепер:

єдиний податок — 302 гривні 80 копійок (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3028 гривень);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень);

військовий збір — 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

Загалом ФОП-и 1 групи єдиного податку заплатять 2862 гривні 80 копійок замість нинішніх 2062 гривень 80 копійок або майже на 40% більше.

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Також на 800 гривень зростуть податкові платежі для 2 і 4 груп єдиного податку, але їхнє навантаження у відсотковому відношенні буде менш помітним:

2 група єдиного податку — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок (20% від мінімальної зарплати) і 800 гривень військовий збір, разом 4160 гривень на місяць замість колишніх 3360 гривень, тобто зростання складе 24%;

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4 група єдиного податку — платить 1760 гривень ЄСВ і єдиний податок залежно від площі землі та її нормативної грошової оцінки.

Приблизно на 20% зростуть податкові платежі для ФОП 3 групи єдиного податку, які платитимуть як військовий збір 1% від доходів (зараз платять 5% доходу як єдиний податок).

Але це не весь перелік змін в оподаткуванні, оскільки торкнеться він також і тих, хто не є ФОП-ом, а найбільш наочним впливом буде:

зростання військового збору з 1,5 до 5% на зарплати фізосіб (крім військових, у яких залишиться 1,5%);

50% податку на прибуток банків і 25% для небанківських установ (крім страхових компаній);

щомісячні авансові внески з податку на прибуток для АЗС від 30 тисяч гривень;

авансовий внесок із податку на прибуток для пунктів обміну валюти та інше.

Як усе це може позначитися на житті українців «ФАКТИ» вже писали. Також у 2025-му році податком можуть обкласти тих українців, які мають криптовалюту і заробляють на ній.

Фото з сайту minfin.com.ua

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