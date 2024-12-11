Перейшли на продаж золота: аналітики ISW про те, скільки росії коштує війна

росія продовжує стикатися з приголомшливими витратами, необхідними для продовження її війни проти України. Мова йде про зростання економічної напруги, нестачу робочої сили та системну корупцію, що загрожує стійкості російської оборонно-промислової бази.

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Міністр оборони США Ллойд Остін днями повідомив, що рф витратила понад 200 мільярдів доларів на свою війну в Україні та втратила щонайменше 700 000 військових з лютого 2022 року, а нещодавні втрати становили в середньому 1000 солдатів на день, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український центр протидії дезінформації 9 грудня повідомив, що ліквідні активи росії у Фонді національного добробуту скоротилися зі $ 140 млрд у лютому 2022 року до $ 53,8 млрд на 1 грудня 2024 року.

Там зазначили, що рф дедалі більше покладається на резерви китайських юанів і продаж золота для покриття дефіциту свого бюджету та спрямовує третину національного бюджету на 2025−2027 роки на оборонні витрати. А це вказує на нежиттєздатне визначення пріоритетів війни коштом економічної стабільності.

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Посилення економічного тиску у росії, спричиненого війною, у поєднанні з широко поширеною корупцією, браком робочої сили, ймовірно, збільшить вартість війни росії та ще більше підірве її здатність ефективно підтримувати ведення бойових дій, зберігаючи економічну стабільність. ISW раніше спостерігав за повідомленнями про подібні тенденції та статистичні дані в російській економіці, які вказують на те, що економічна траєкторія росії є нежиттєздатною в середньо- та довгостроковій перспективі та дедалі більше напружуватиме її здатність вести війну проти України.

Раніше експерти ISW проаналізували «новий світовий порядок», який представив путін.

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