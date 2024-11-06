У всьому винна росія: у Європі збільшують оборонні витрати на літаки, танки і військові кораблі

Нідерландські військові поступово роззброювалися протягом 20 років після розпаду радянського союзу в 1991 році — їхні лідери вважали, як і багато їхніх колег з НАТО, що історія закінчилася і велика війна в Європі більше не є реалістичною перспективою. Але російське вторгнення в Україну в 2014 році — і його ескалація в 2022 році - змінили думку в Амстердамі. Зараз нідерландці переозброюються. Види озброєнь, які вони додають, багато говорять про нову еру конфлікту в Європі, пише видання The Telegraph. Нагадаємо, що Нідерланди дозволили Україні використовувати зброю по росії.

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Нідерландці планують воювати в повітрі, на землі і на морі за допомогою малопомітних винищувачів, добре захищених основних бойових танків і кораблів, що здатні переслідувати і знищувати підводні човни. Іншими словами, вони очікують на ті ж самі бої, до яких вони готувалися протягом десятиліть холодної війни. Тільки більш високотехнологічні.

Нідерланди прийняли рішення про значне збільшення військових витрат. Міністерство оборони додасть 2,4 мільярда євро до свого звичайного річного бюджету в 24 мільярди євро — 10-відсоткове збільшення, яке включає 1,5 мільярда євро на рік лише на нові озброєння. З урахуванням цього збільшення оборонні витрати зростуть майже вдвічі з 2022 року, хоча і з дуже низької бази. Незабаром Нідерланди перевищать цільовий показник НАТО, який передбачає виділення на оборону 2 відсотків ВВП.

Головний рушій цього збільшення бюджету очевидний: росія.

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«Вперше з часів Другої світової війни в Європі вирує великий „конфлікт“, який зачіпає і Нідерланди, — пояснили в міністерстві оборони. — Безпека Нідерландів, Європи і договірної зони НАТО знаходиться під серйозною загрозою».

Нідерланди вже уклали контракт на 52 надзвукових винищувачі, які не піддаються радіолокаційному контролю. Додаткові шість літаків дозволять кожній ескадрильї тримати в повітрі по 18 літаків. «Чотири додаткові планери можуть функціонувати як засоби технічного обслуговування, замінюючи літаки, що перебувають на капітальному ремонті, або F-35, які зазнають аварії… або будуть збиті у війні з росією», — йдеться у статті.

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Нідерланди не єдині, хто збільшує свій військовий бюджет, щоб протистояти новій російській загрозі. Більшість країн НАТО витрачають на оборону більше, ніж у 2022 році — і набагато більше, ніж до 2014 року. Але нідерландці заслуговують на похвалу за те, що спрямовують більшу частину додаткових витрат на реальне озброєння — і чималу його частину. Таким чином, Нідерланди є прикладом для інших європейських країн, які побоюються реваншистської росії, йдеться у публікації. Жителі Нідерландів розуміють, що для стримування подальшої російської агресії потрібно більше, ніж сильні слова. Потрібні будуть винищувачі, танки і військові кораблі — і вони це знають.

Раніше повідомлялося, що НАТО відпрацювало захист із застосуванням ядерної зброї.

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