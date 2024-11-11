путін представив у Сочі свій «новий світовий порядок»: його аналізують експерти ISW

У своєму огляді аналітичний центр Інститут вивчення війни звернув увагу на «новий світовий порядок», який президент путін запропонував у своєму виступі на заході клубу «Валдай» у Сочі.

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У баченні путіна у взаємопов’язаній міжнародній системі не буде наддержав чи блоків безпеки. Однак, на думку ISW, дії кремля суперечать думкам путіна та запропонованим ним принципам. Диктатор представив слухачам свій план із шести пунктів «нового світового порядку». Згідно з ISW, план включає відкритість між державами у відносинах одна з одною, відсутність універсальних догм, врахування поглядів усіх держав у глобальних рішеннях, відмову від блоків безпеки, сформованих державами, справедливість по відношенню до всіх держав (наприклад, викорінення ксенофобії та нетерпимості), «суверенна рівність» усіх держав.

Згідно з ISW, пропозиція путіна ігнорує поточні спроби кремля посилити владу та вплив росії в сусідніх країнах. Як приклад цього аналітичний центр згадує Молдову та Грузію, де точиться боротьба за владу між проросійськими та про європейськими кандидатами. Прикладами дій путіна в рамках «нового світового порядку» ISW називає співпрацю з Північною Кореєю та Іраном, які протистоять Заходу, і ведення війни проти України.

На думку аналітиків, мета риторики кремля полягає в тому, щоб відвернути увагу від його справжніх прагнень і створити засоби для їх правдоподібного заперечення. Ці зусилля включають послаблення прозахідних урядів, використання впливу росії на міжнародному рівні та розширення «нової євразійської архітектури безпеки», започаткованої спільнотою БРІКС і росією.

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Раніше повідомлялося, що дії росії призвели до збільшення у Європі оборонних витрат на літаки, танки і військові кораблі.

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