Щось сприяло тому, що сталося: нацгвардієць, який убив п’ятьох товаришів по службі на «Південмаші», отримав найвищу міру покарання

Апеляційний суд Дніпра залишив чинним вирок про довічне ув'язнення для нацгвардійця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року на заводі «Південмаш» розстріляв товаришів по службі. Підсудний просив перегляду справи, а адвокат — покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Однак суд підтвердив вищу міру покарання для Рябчука, і вирок набув законної сили.

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Під час виступу в суді обвинувачений заявив, що розкаюється у скоєному, але впевнений, що в трагедії винен не він один.

«Я вибачаюся перед тими, чиї життя я забрав, — сказав Рябчук. — Мені дуже шкода, що так сталося. Якби була можливість повернутися в минуле і змінити його — зробив би це? Так, зробив би. Але я не можу повернути минуле. Мені дуже шкода, що я опинився в такій ситуації. Я хотів служити, і пішов служити добровільно. Те, що прозвучало на суді в обвинуваченні — це та картина, яку вони хотіли вам піднести. У результаті на мене чекає довічне ув'язнення. Я визнав свою провину. Питань до цього немає.

Я розкаявся, і мені шкода, що так сталося. Але є народне прислів'я, що диму без вогню не буває. Тобто, щось сприяло тому, що сталося. Я отримав своє покарання. Але, прошу зауважити, що я один єдиний, хто понесе покарання".

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Під час виступу з останнім словом на суді Артемій Рябчук виглядав абсолютно спокійним.

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Нагадаємо, трагедія сталася в ніч із 26 на 27 січня 2022 року. Нацгвардієць з Одеської області Артемій Рябчук на «Південмаші» у Дніпрі після отримання зброї в збройовій кімнаті холоднокровно розстріляв військову варту і жінку-контролера. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятьох військових Рябчук важко поранив. Близько четвертої години ранку Рябчук майже впритул застрелив начальника варти, потім ще трьох солдатів. На той момент у караульному приміщенні перебувало 22 людини. Двом вдалося вибратися назовні і викликати поліцію.

Після вбивства Рябчук спробував сховатися. Камери відеоспостереження зафіксували нацгвардійця на трасі, коли він рано вранці з автоматом у руці зупиняв попутку.

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Затримали нацгвардійця в місті Підгородне Дніпропетровської області. За інформацією правоохоронців, Рябчук попросив жінку, яка проходила повз, викликати поліцію. Під час затримання військовослужбовець військової частини 3021 Національної гвардії України не чинив опору.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній прапорщик Сергій Грищенко, який раніше служив у цій частині, розповів про жорстокі порядки, що панували у військовому підрозділі. У 2018 і 2019 роках у в\ч 3021 двоє солдатів покінчили життя самогубством. За словами Грищенка, у частині знущалися не тільки з солдатів, а й з офіцерів. Командир частини міг викликати підлеглого і сказати: «Ти нікчемний офіцер. Якщо ти не можеш задр… ти строковика, то я тебе буду задр… ти». Офіцери могли солдатам заштовхати в рот шкарпетки або просто побити.

Відомо, що Артемій Рябчук — із віруючої родини євангелістів. У Артемія майже не було друзів, але його поважали за загострене почуття справедливості. «Там, де інші б промовчали, побачивши несправедливість, Артемій ніколи не пройшов би повз», — розповідали журналістам його однокласники.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про одну з жертв Рябчука, контролера відомчої охорони заводу «Південмаш» Віру Лебединець, яка відмовилася відчинити двері нацгвардійцю, коли той збирався втекти з території заводу після розстрілу товаришів по службі.

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