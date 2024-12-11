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«Заробляли» на ставках: поліцейські оголосили підозру учаснику злочинної групи

17:09 11 грудня 2024
Поліція, арешт фігуранта

Фігуранти «заробляли» на ставках за допомогою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Завдяки цьому за онлайн-трансляціями «замовних» матчів в інтернеті могли спостерігати десятки тисяч людей одночасно, повідомляє Нацполіція.

«Деякі з учасників угруповання — колишні спортсмени світового рівня, використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації „договірних“ матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України. Так, у результаті міжнародної співпраці з правоохоронцями Австралії було отримано інформацію щодо протиправної діяльності фігурантів у цій країні», — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи. У деяких випадках залучали раніше судимих за майнові злочини осіб спортивної статури для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї.

Наразі встановлено близько 10 гравців, які постраждали у такий спосіб. Іноді пропонували грошову винагороду за «злив» матчів.

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Тривають слідчі дії з метою виявлення всіх учасників злочинної групи, у тому числі за кордоном.

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