Росіяни з ранку обстрілюють Херсон: загинув літній чоловік, поранена жінка

Вранці росіяни в черговий раз обстріляли Херсон та область ударними дронами. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», — написав він.

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А приблизно о 9 ранку російські війська з артилерії атакували приватний будинок у Херсоні. Прильот був у дах будинку.

Постраждала 50-річна жінка. У неї — вибухова травма, струс головного мозку, поранення руки та ноги. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні.

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«Крім цього, окупанти атакували й багатоповерхівку. У будівлі — потрощено фасад, квартири, вибито шибки», — додав Прокудін.

За даними обласного главку ДСНС, вранці ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок і припаркований поруч автомобіль.

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Рятувальники оперативно загасили палаючу автівку й обстежили пошкоджений будинок.

На щастя, у квартирі, куди влучив снаряд, пожежа не виникла, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вночі під обстріл окупантів потрапили населенні пункти Запоріжжя та Дніпропетровщини.

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