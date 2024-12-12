Росіяни з ранку обстрілюють Херсон: загинув літній чоловік, поранена жінка
Вранці росіяни в черговий раз обстріляли Херсон та область ударними дронами. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
«Внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», — написав він.
А приблизно о 9 ранку російські війська з артилерії атакували приватний будинок у Херсоні. Прильот був у дах будинку.
Постраждала 50-річна жінка. У неї — вибухова травма, струс головного мозку, поранення руки та ноги. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні.
«Крім цього, окупанти атакували й багатоповерхівку. У будівлі — потрощено фасад, квартири, вибито шибки», — додав Прокудін.
За даними обласного главку ДСНС, вранці ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок і припаркований поруч автомобіль.
Рятувальники оперативно загасили палаючу автівку й обстежили пошкоджений будинок.
На щастя, у квартирі, куди влучив снаряд, пожежа не виникла, повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні вночі під обстріл окупантів потрапили населенні пункти Запоріжжя та Дніпропетровщини.
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