41.41 / 41.96 43.67 / 44.32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Росіяни з ранку обстрілюють Херсон: загинув літній чоловік, поранена жінка

12:01 12 грудня 2024
Снаряд потрапив до будинку у Херсоні, фото ДСНС

Вранці росіяни в черговий раз обстріляли Херсон та область ударними дронами. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого», — написав він.

А приблизно о 9 ранку російські війська з артилерії атакували приватний будинок у Херсоні. Прильот був у дах будинку.

Постраждала 50-річна жінка. У неї — вибухова травма, струс головного мозку, поранення руки та ноги. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні.

РЕКЛАМА

«Крім цього, окупанти атакували й багатоповерхівку. У будівлі — потрощено фасад, квартири, вибито шибки», — додав Прокудін.

За даними обласного главку ДСНС, вранці ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок і припаркований поруч автомобіль.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Рятувальники оперативно загасили палаючу автівку й обстежили пошкоджений будинок.

На щастя, у квартирі, куди влучив снаряд, пожежа не виникла, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вночі під обстріл окупантів потрапили населенні пункти Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Читайте також: Під час прориву на Херсон на одному з напрямків танк Сергія йшов першим: родина воїна вірить, що він посмертно отримає звання «Герой України»

123

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Валерій Леонтьєв, фото hochu.ua

Залишились на Новий рік без «Казанови»: Валерій Леонтьєв навідріз відмовився співати у святкових телеконцертах рф

Мобільний зв'язок

Вже із завтрашнього дня за мобільний зв'язок заплатимо більше: кого торкнеться і скільки доведеться віддати

Пенсійні новації

В Україні скасують щорічну індексацію пенсій: що буде замість неї

Пан Валерій біля утепленого дачного будиночка

Вхідні двері будуть теплими навіть у сильні морози: аграрій з Київщини Валерій поділився цінним лайфхаком

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту