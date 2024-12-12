Ворог атакував дві області України, а до курська, грозного в рф та Маркіно на Донеччині завітали невідомі «добрі дрони»

У Запоріжжі, яке знов потрапило під удар росіян, зросла кількість загиблих до десяти. Вночі рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки, повідомив керівник ОВА Федоров. Відомо про 22 травмованих.

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Аварійно-рятувальні роботи у місті тривають. Під завалами будівлі, ймовірно, ще є люди.



За інформацією Федорова, впродовж доби окупанти завдали 188 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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На Дніпропетровщині вночі двічі під вогнем ворога була Нікопільщина. Агресор з важкої артилерії поцілив по Нікополю та Мирівській громаді, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом минулого дня ворог майже 30 разів атакував Нікопольщину, використовуючи безпілотники та артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

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Постраждав 44-річний чоловік.

Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, авто. Понівечені інфраструктура, готель, адмінбудівля. Є руйнування на території ліцею.

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Сергій Лисак також повідомив трагічну звістку.

«У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район 30 листопада. Йому було 49 років. Загалом той удар забрав шість життів. Мої щирі співчуття родинам загиблих», — написав він.

Разом з тим, під ударами дронів перебували й райони у росії та на окупованому Донбасі. Про це повідомив Телеграм-канал Андрющенко Time.

«Маркіно, Новоазовський район, Донецька область (47.186 063, 38.185 933). 2:02 склад раптом з боєкомплектом злетів у повітря через атаку. Детонацію та зарево спостерігали до 4:20 ранку», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що відгомін було чутно за 40 км у Таганрозі.

«Прекрасний ланцюг: Таганрог -Маркіно. Весь минулий тиждень від Маріуполя до Ростову-на-Дону системо поодиноко працювало ППО. Ми казали — чекайте, бо це передбавовна з розвідки.

Дочекались», — зазначив Андрющенко.

Крім того, опівночі сильний вибух пролунав у Курську. Офіційна влада Курська повідомила про «збиття» 4 БПЛА самольотного типу.

Також у Чечні в черговий раз були атаковані казарми другого полку спецпризначення «Ахмат».

Повідомляється, що поранено 4 військових. Дрони нібито збивали стрічковою зброєю.

В окупованому Маркіно на Донеччині о другій ночі був приліт в склад боєприпасів.

«Детонація та світло супровід горінням понад 4 години розважав глядачів від Новоазовська до Таганрогу», — пише Андрющенко.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Україна атакувала нафтобазу у Брянську та авіапідприємство у Таганрозі. Припускають, що у Таганрозі влучання було на авіазавод імені Берєєва, у Брянському районі по «Транснафті», також писали, що вибухи чули в районі Балаклавської ТЕЦ у Севастополі.

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