Навіть із сонячними проясненнями: якої погоди чекати від п’ятниці, 13?

До України впритул наблизився антициклон Ernst, який витіснить залишки опадів. Тож у п'ятницю, 13 грудня, погода має бути сухою, подекуди навіть із сонячними проясненнями.

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Хіба вночі у північних регіонах країни, а вдень — у східних — ще можливий невеликий сніг. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сніг стане «прощальним подарунком» циклону, який вже залишає нашу територію. Він же спровокує наостанок і рвучкий вітер — від помірного на заході до сильного, штормового, на сході.

Що ж до температурних показників, то вже найближчої ночі похолодає до -7 С, а завтра вдень очікується від -6 до -1 градуса.

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У Києві в п'ятницю буде без опадів і навіть ймовірне сонечко! Щоправда, враження перебиватиме сильний північно-західний вітер, до якого протягом доби доєднається й мороз (стовпчики термометрів покажуть від -3 до -6 градусів).

14 грудня похолодання лише посилиться, щоб у неділю 15 грудня, змінитися потеплінням.

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Нагадаємо, що згідно з попередніми прогнозами колег пані Діденко, зокрема з Українського Гідрометцентру, в другій декаді має бути дрсить прохолодно, особливо на півночі та на сході України, а наприкінці грудня знову очікуються опади — як сніг, так і дощі.

Фото pik.net.ua/

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