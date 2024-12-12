Україна може отримати ще понад 4 млрд євро: як у цьому допомогли корупціонери

Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні другого регулярного платежу в сумі 4,1 млрд євро. Раніше його отримання було під питанням через відміну норми про конфіскацію майна корупціонерів у рамках укладання досудової угоди.

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Про це повідомив народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі. За його словами, цей транш має стати черговим у реалізації Плану України для інструменту Ukraine Facility, що передбачає фінансування нашої країни на суму 50 млрд євро.

Політик пояснив, що Україна запросила виплату чергового траншу 10 жовтня 2024 року, Європейська комісія провела його оцінку та дала позитивні рекомендації, на основі яких Рада ЄС схвалила виділення коштів.

«Зараховані» нам реформи стосуються боротьби з корупцією та відмиванням грошей, змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, бізнес-середовища, енергетики, екологічного переходу та захисту навколишнього середовища", — наголосив нардеп.

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Зауважимо, 25 листопада в Україні спалахнув скандал, оскільки в тексті закону про позбавлення держнагород колаборантів скасували раніше ухвалену норму про конфіскацію майна корупціонерів після укладання досудової угоди. Втім, 5 грудня ВР підтримала окремий законопроєкт № 12243−1 щодо внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу, яким повернула норму щодо конфіскації майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством. Ймовірно, з цим пов'язане позитивне рішення Ради ЄС про надання чергового траншу.

Наприкінці листопада Україна отримала черговий транш у 4,8 млрд євро від Світового банку. Також до кінця 2024-го очікується фінансування ще майже на 9 мільярдів доларів.

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