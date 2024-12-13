Росіяни атакують Україну ракетами: що відомо зараз
Після тимчасового затишшя, коли кілька ночей поспіль в Україні не оголошували повітряну тривогу, росіяни вранці 13 грудня атакували Україну ракетами. Знову повідомляється про застосування противником «Калібрів» і крилатих ракет Х-101.
На даний час повітряна тривога оголошена по всій території країни. За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України знаходиться щонайменше 30 крилатих ракет. Це ракети Х-101, запущені стратегічною авіацією противника з району Каспійського моря, і «Калібри» з кораблів Чорноморського флоту росії (імовірно з Новоросійська). Основна мета — енергетичні об'єкти. За попередніми даними, майже всі ракети прямують в західному напрямку.
Напередодні вдень противник розпочинав масовану атаку «шахедами». Моніторингові канали нарахували близько сотні дронів-камікадзе.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, один із дронів пошкодив дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Про постраждалих не повідомляється.
Очільник обласної ОВА Олег Синєгубов уточнив, що дах був пошкоджений уламками БпЛА, який збили сили ППО. За його даними, обійшлося без постраждалих.
А міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про вибухи у місті. До цього повідомлялося, що у напрямку Одеси летіли ракети.
У Херсоні є поранені — близько 07:30 росіяни з БпЛА атакували Дніпровський район обласного центру. В Херсонській ОВА повідомили, що вибухові травми, множинні опіки рук та обличчя отримали 35-річний чоловік та 50-річна жінка. Їх шпиталізували у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, що днями ворог вдарив ракетами по Запоріжжю, де було зруйновано офісну будівлю та клініку. Аварійно-рятувальні роботи закінчились лише напередодні. Загинули 10 людей, понад двадцять городян отримали поранення.
Фото з відкритих джерел471
Читайте нас у Facebook