Росіяни атакують Україну ракетами: що відомо зараз

Після тимчасового затишшя, коли кілька ночей поспіль в Україні не оголошували повітряну тривогу, росіяни вранці 13 грудня атакували Україну ракетами. Знову повідомляється про застосування противником «Калібрів» і крилатих ракет Х-101.

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На даний час повітряна тривога оголошена по всій території країни. За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України знаходиться щонайменше 30 крилатих ракет. Це ракети Х-101, запущені стратегічною авіацією противника з району Каспійського моря, і «Калібри» з кораблів Чорноморського флоту росії (імовірно з Новоросійська). Основна мета — енергетичні об'єкти. За попередніми даними, майже всі ракети прямують в західному напрямку.

Напередодні вдень противник розпочинав масовану атаку «шахедами». Моніторингові канали нарахували близько сотні дронів-камікадзе.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, один із дронів пошкодив дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Про постраждалих не повідомляється.

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Очільник обласної ОВА Олег Синєгубов уточнив, що дах був пошкоджений уламками БпЛА, який збили сили ППО. За його даними, обійшлося без постраждалих.

Уламки "шахеда" пошкодили житловий будинок в Харкові, фото зі сторінки О.Синєгубова

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А міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про вибухи у місті. До цього повідомлялося, що у напрямку Одеси летіли ракети.

У Херсоні є поранені — близько 07:30 росіяни з БпЛА атакували Дніпровський район обласного центру. В Херсонській ОВА повідомили, що вибухові травми, множинні опіки рук та обличчя отримали 35-річний чоловік та 50-річна жінка. Їх шпиталізували у середньому стані тяжкості.

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Нагадаємо, що днями ворог вдарив ракетами по Запоріжжю, де було зруйновано офісну будівлю та клініку. Аварійно-рятувальні роботи закінчились лише напередодні. Загинули 10 людей, понад двадцять городян отримали поранення.

Фото з відкритих джерел

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