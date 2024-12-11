Сім годин під завалами: з-під руїн клініки у Запоріжжі вдалося дістати живих людей (фото, відео)

Напередодні увечорі російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю — аварійно рятувальні роботи в обласному центрі тривають.

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Станом на ранок середи, 11 грудня, відомо вже про шістьох загиблих, повідомляють в МВС.

Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі, фото ДСНС

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару, фото ДСНС

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«Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 особи (12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка). Під завалами можуть перебувати п'ятеро людей», — зазначили в міністерстві.

Удару було завдано по цивільній забудові — зруйновано офісну будівлю, пошкоджень зазнала приватна клініка та будинки, розташовані поряд.

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В ДСНС повідомили, що під час пошуково-рятувальних робіт з рятувальниками зв'язалися дві жінки, які розповіли, що знаходяться під завалами. Для того, аби їх звільнити, надзвичайникам знадобилося сім годин.

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Жінок передали медикам, вони шпиталізовані.

Рятувальники у Запоріжжі врятували з-під завалів двох жінок, фото ДСНС

Постраждалих під час ракетної атаки росії жінок передали медикам, фото ДСНС

Президент України Володимир Зеленський у черговий раз наголосив на необхідності достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, які б убезпечили життя українців.

«Говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППО. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову й знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання», — зазначив він.

Росіяни ракетою зруйнували офісні приміщення та клініку у Запоріжжі, фото ДСНС

У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по місту, фото ДСНС

«Готуємо зараз графік зустрічей та перемовин на цей місяць, щоб зробити якнайбільше», — додав Зеленський.

Запорізька область постійно перебуває під ворожими ударами. Напередодні очільник ОВА Іван Федоров повідомляв, що російські окупанти завдали 313 ударів по 13 населеним пунктам області. Ворог застосовував як БпЛА різної модифікації, так і РСЗО та артилерію.

Фото ДСНС

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