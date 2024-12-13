Аферистка виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника «Азовсталі»
СБУ затримала чергову аферистку, яка намагалася нажитися на рідних військовополоненого українського бійця.
Шахрайку, яка вимагала мільйон гривень у дружини полоненого захисника «Азовсталі», обіцяючи посприяти його швидшому звільненнію та обміну, викрили на Київщині, повідомляють в Службі безпеки України.
«Зловмисниця „заробляла“ на родичах оборонців Маріуполя, вона обіцяла допомогти із поверненням українських захисників додому і „для прискорення процесу“ вимагала гроші. Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника „Азовсталі“, який перебуває у полоні рашистів», — йдеться у повідомленні.
Аферистка запевняла дружину полоненого, що «контактує» з адмінстрацією в'язниці, де тримають бійця, маніпулюючи вразливим станом жінки.
Зловмисницю затримали у неї вдома, коли вона отримала черговий грошовий переказ від ошуканою нею жінки. Шахрайці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
В СБУ закликали родичів полонених чи зниклих безвісти, яким обіцяють за гроші посприяти «звільненню» родича, негайно звертатисядо Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:
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+38 044 321-11-21;
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+38 098 321-11-21;
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Viber, WhatsApp, Telegram:
+38 067 650-83-32або на електронну адресу [email protected].
Раніше в Бюро економічної безпеки повідомляли про викриття низки колцентрів, організатори яких обдурили кілька сотен українців, привласнивши понад 100 мільйонів гривень.
Фото СБУ27
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