Аферистка виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника «Азовсталі»

СБУ затримала чергову аферистку, яка намагалася нажитися на рідних військовополоненого українського бійця.

Шахрайку, яка вимагала мільйон гривень у дружини полоненого захисника «Азовсталі», обіцяючи посприяти його швидшому звільненнію та обміну, викрили на Київщині, повідомляють в Службі безпеки України.

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«Зловмисниця „заробляла“ на родичах оборонців Маріуполя, вона обіцяла допомогти із поверненням українських захисників додому і „для прискорення процесу“ вимагала гроші. Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника „Азовсталі“, який перебуває у полоні рашистів», — йдеться у повідомленні.

Аферистка запевняла дружину полоненого, що «контактує» з адмінстрацією в'язниці, де тримають бійця, маніпулюючи вразливим станом жінки.

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Аферистка обіцяла обмін полоненого бійця його дружині. Фото СБУ

Загалом шайрайка виманила близько мільйона гривень, фото СБУ

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Аферистка запевняла, що має зв'язки в тюрмі, де тримають захисника "Азовсталі", фото СБУ

Зловмисницю затримали у неї вдома, коли вона отримала черговий грошовий переказ від ошуканою нею жінки. Шахрайці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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СБУ затримала аферистку на Київщині, фото прокуратури

В СБУ закликали родичів полонених чи зниклих безвісти, яким обіцяють за гроші посприяти «звільненню» родича, негайно звертатисядо Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21 ;

; +38 098 321-11-21 ;

; Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу [email protected].

Раніше в Бюро економічної безпеки повідомляли про викриття низки колцентрів, організатори яких обдурили кілька сотен українців, привласнивши понад 100 мільйонів гривень.

Фото СБУ

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