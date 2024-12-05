41.40 / 41.91 43.61 / 44.27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Через мережу колцентрів у Києві та Чернігові зграя аферистів вкрала в українців понад 100 млн гривень (фото, відео)

12:01 5 грудня 2024
Співробітник БЕБ

Шахраї постійно видумують нові схеми, абі заволодіти грошима українців. Нерідкі випадки, коли жертвами шахраїв стають військові чи їхні близькі.

Втім, не гребують вони й старими схемами, зокрема, зацікавлюючи людей повідомленням про нібито виграш у лотерею. Таку злочинну організацію, до якої входило понад 15 учасників, розкрили співробітники Бюро економічної безпеки. Зловмисники працювали у чотирьох офісах в Києві та Чернігові.

Фото БЕБ

«Оператори колцентрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата „доставки“ покривала вартість подарунка. Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу», — з'ясували слідчі.

РЕКЛАМА

Аферисти обіцяли своїм жертвам великі виграші у фіналі «конкурсу» — до 750 тисяч гривень. Втім, аби поборотися за цей приз, люди мали постійно за щось платити гроші.

Правоохоронці визнали потерпілими 30 громадян, але їхня загальна кількість перевищує 500 осіб, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих збитків — понад 100 млн грн.

РЕКЛАМА

Наразі четверо затриманих знаходяться під вартою, ще п'ятьох відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, що нещодавно у США затримали спритників з України, які «обчищали» банкомати в Майямі.

РЕКЛАМА

Фото БЕБ

179

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Програма «Національний кешбек»

Чи брати «тисячу Зеленського» та національний кешбек: з'явилася інформація про серйозні недоліки у програмах

унітаз

Навіть воду можна не відкачувати: названо інгредієнти, які допоможуть унітазу «пускати сонячні зайчики»

Карта «Справедливість»

Близнюкам — «Маг», Водоліям — «Зірка», а Левам — «Сонце»: Таро-прогноз на 5 грудня

речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін

«Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян», — майор Роман Істомін

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту