Через мережу колцентрів у Києві та Чернігові зграя аферистів вкрала в українців понад 100 млн гривень (фото, відео)

Шахраї постійно видумують нові схеми, абі заволодіти грошима українців. Нерідкі випадки, коли жертвами шахраїв стають військові чи їхні близькі.

Втім, не гребують вони й старими схемами, зокрема, зацікавлюючи людей повідомленням про нібито виграш у лотерею. Таку злочинну організацію, до якої входило понад 15 учасників, розкрили співробітники Бюро економічної безпеки. Зловмисники працювали у чотирьох офісах в Києві та Чернігові.

ВІДЕО ДНЯ

Фото БЕБ

«Оператори колцентрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата „доставки“ покривала вартість подарунка. Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу», — з'ясували слідчі.

РЕКЛАМА

Аферисти обіцяли своїм жертвам великі виграші у фіналі «конкурсу» — до 750 тисяч гривень. Втім, аби поборотися за цей приз, люди мали постійно за щось платити гроші.

Правоохоронці визнали потерпілими 30 громадян, але їхня загальна кількість перевищує 500 осіб, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих збитків — понад 100 млн грн.

РЕКЛАМА

Наразі четверо затриманих знаходяться під вартою, ще п'ятьох відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, що нещодавно у США затримали спритників з України, які «обчищали» банкомати в Майямі.

РЕКЛАМА

Фото БЕБ

179

Читайте нас у Facebook