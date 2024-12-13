Після навчання став снайпером у бригаді «Азов»: на війні загинув 25-річний воїн з Прикарпаття

У Бурштині в останню дорогу провели старшого солдата Національної гвардії України Івана Перегінця. Майже два місяці надій та молитов, два місяці пошуків… З жовтня захисник вважався безвісти зниклим. Рідні, друзі та побратими вірили, що він повернеться. Однак гірка звістка зруйнувала всі сподівання. Івану навіки 25 років, повідомляє Бурштинська міська рада:

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«Іван був єдиною дитиною, на яку батьки покладали свої найсвітліші сподівання. Мама Наталя та рідні лагідно називали його Іванко. Він зростав відповідальним, добрим і чуйним, завжди підтримував рідних і близьких. Професійну освіту здобув з відзнакою у Бурштинському енергетичному коледжі. Вступив до Івано-Франківського технічного університету нафти і газу. Під час навчання був призваний на строкову військову службу, та, попри це, все ж зумів захистити диплом».

Служив Іван Перегінець у Національній гвардії України. Але війна змінила плани та пріоритети, у лавах ЗСУ пішов захищати наші кордони від окупантів, пройшовши відповідні навчання, став снайпером у бригаді «Азов». Це був юнак, який тільки-но починав жити, хотів одружитися з коханою дівчиною, мріяв, розправляв крила. Але все зруйнувалось в одну мить.

«20 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку на Донеччині Іван віддав найдорожче — своє життя», — повідомляють у міськраді.

На подвір’ї рідного дому Івана в селі Коростовичі зібралися ті, хто його любив і шанував, щоб попрощатися. Поховали героя з військовими почестями на Алеї слави міського кладовища. Хорунжі «Азову» вручили рідним Івана прапор та шеврон бригади.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в бою на Донеччині загинув воїн з Рівненщини. У селі Яблунне Березнівської територіальної громади відбулося прощання з військовослужбовцем Борисом Прокопчуком.

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