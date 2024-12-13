Російські спецслужби вигадали шпигунські квести для українських підлітків: у СБУ розповіли подробиці (фото)

Правоохоронці, які раніше завадили клірику УПЦ шпигувати за захисниками Харкова, викрили в обласному центрі дві агентурні групи російської спецслужби, до яких були залучені неповнолітні — підлітки 15−16 років.

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Йдеться про нову технологію ворога — втягнення у злочинну діяльність школярів під виглядом «квест-ігор», зазначають в СБУ.

«За „правилами квест-гри“ діти отримували від фсб геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості. Отримані у такий спосіб розвіддані кожна з агентурних груп відправляла своєму спільному куратору з фсб через анонімні чати. Надалі окупанти використовували агентурні відомості для здійснення повітряних ударів по Харкову», — йдеться у повідомленні.

фсб залучає до агентурної мережі неповнолітніх, фото СБУ

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Підлітки за завданням фсб у Харкові стежили за ППО, фото СБУ

Спецслужба затримала всіх «гравців», коли підлітки фотографували об’єкти української ППО, що захищає місто. Також від своїх кураторів вони отримували завдання з підпалу трансформаторів на залізниці.

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Організатору однієї з ворожих груп повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також СБУ встановила особу «зв'язкового» агентурних груп фсб. Ним виявився співробітник міліції Краснодарського краю рф, який співпрацює з російською спецслужбою.

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Зв'язковим ворожих агентів в Харкові був російській міліціонер, фото СБУ

Росіянину готується заочна підозра за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

До речі, з огляду на залучення ворогом українських підлітків до злочинної діяльності СБУ запускає офіційний чатбот «Спали ФСБешника» (http://t.me/spaly_fsb_bot) в telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

«Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування — одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни! Відкривай чатбот та напиши, який саме злочин росіяни пропонували тобі вчинити. Також додай інформацію про контакт, який хотів тебе завербувати, та інші деталі, що допоможуть нам викрити негідників», — зазначили в українській спецслужбі та попередили, що за співпрацю з ворогом на українців очікують не гроші від росіян, а реальний тюремний строк — кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення.

Ворог також залучає підлітків й до терактів. Так, у Житомирі серед диверсантів, які на замовлення росіян встановили вибуховий пристрій біля відділеня поліції, були неповнолітні віком 15 та 16 років. А у Вишгородському районі Київщині до подібного злочину виявилися причетними двоє 14-річних хлопців.

Фото СБУ

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