Рідні батько та дядько роками ґвалтували дівчинку з інвалідністю на Сумщині: суд виніс вирок

На Сумщині, де раніше родина отруїлась чадним газом, двох чоловіків засудили за згвалтування дівчинки з інвалідністю, повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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«За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури рішенням суду 44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці. Рішенням суду від 11 грудня 2024 року його засуджено до максимальної міри покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Його 47-річний рідний брат відповідав за зґвалтування старшої дівчинки. Чоловіка визнано винним та асуджено до 12 років позбавлення волі. Прокурори в суді довели, що з 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою 2005 року народження, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою ще й її рідний дядько, який проживав разом із ними», — йдеться у повідомленні.

Про злочини правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року.

«Тоді до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились. Більш того, батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіки залишились невиконаними», — повідомили правоохоронці.

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На вирок суду вони чекали за гратами.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно під Києвом упіймали ґвалтівника, який намагався вбити свою жертву.

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