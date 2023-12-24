В Сумській області родина отруїлась чадним газом, двоє людей померли

В суботу, 23 грудня, в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлася чадним газом. Двоє людей померли, ще двоє у лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Сумській області.

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«23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів», — пишуть рятувальники.

Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.

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«Вказаний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження: головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення, сплутаність свідомості», — нагадали пожежники.

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Також бійці ДСНС порадили, як вберегти себе від ураження чадним газом:

- не залишати ввімкненими газові прилади без нагляду;

- для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади. В жодному разі не використовуйте для цього газову плиту;

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- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи;

- у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;

- часто провітрюйте приміщення;

- встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;

- не спалюйте у пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;

- не використовуйте генератори на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.

Нагадаємо, вчора трагедія сталася й у Львові. Там у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ. Троє людей загинули, ще троє перебувають у лікарні.

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